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Президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:16 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/gurev-1950470172.html
Президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в ПМЭФ
Президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в ПМЭФ
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:16
2024-06-04T17:16
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латинская америка
андрей гурьев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5-8 июня, сообщает пресс-служба РАПУ. Он планирует выступить в панельных сессиях "Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности", которая пройдет под эгидой РАПУ, в бизнес-диалоге "Россия – Латинская Америка" и дискуссии "Партнерство как механизм реализации прорывных решений", а также проведет заседание Делового совета Россия-Бразилия. По данным пресс-службы, в рамках мероприятий глава РАПУ обсудит проблемы обеспечения продовольственного суверенитета стран Глобального Юга, ключевую роль минеральных удобрений в повышении эффективности АПК, поиск новых точек синергии агропромышленных комплексов дружественных государств, необходимость снятия международных торговых барьеров, сотрудничество России с государствами Латинской Америки в рамках единой цепи агробизнеса. "В этом году Россия выступает страной-председателем в БРИКС, поэтому тема сотрудничества государств блока станет одной из ключевых тем на Петербургском форуме. Дружественные страны, в частности, входящие в БРИКС, традиционно занимают приоритетное место среди партнеров российской отрасли удобрений. Россия – крупнейший в мире экспортер "витаминов роста", и 78% всего экспорта нашей продукции приходится именно на страны Глобального Юга. Это делает нашу страну гарантом продовольственной безопасности растущего населения планеты", - приводит пресс-служба слова Гурьева. Он выразил уверенность, что представители отрасли в рамках ПМЭФ станут частью масштабного, конструктивного диалога с иностранными партнерами и руководителями органов государственной власти. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, латинская америка, андрей гурьев, брикс, фосагро, пмэф, удобрения, минеральные удобрения, минудобрения, бизнес
ПМЭФ-2024, Россия, Латинская Америка, Андрей Гурьев, БРИКС, ФосАгро, ПМЭФ, удобрения, Минеральные удобрения, Минудобрения, Бизнес

Президент РАПУ Андрей Гурьев примет участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на ПМЭФ-2022
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5-8 июня, сообщает пресс-служба РАПУ.
Он планирует выступить в панельных сессиях "Роль государств БРИКС в обеспечении мировой продовольственной безопасности", которая пройдет под эгидой РАПУ, в бизнес-диалоге "Россия – Латинская Америка" и дискуссии "Партнерство как механизм реализации прорывных решений", а также проведет заседание Делового совета Россия-Бразилия.
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По данным пресс-службы, в рамках мероприятий глава РАПУ обсудит проблемы обеспечения продовольственного суверенитета стран Глобального Юга, ключевую роль минеральных удобрений в повышении эффективности АПК, поиск новых точек синергии агропромышленных комплексов дружественных государств, необходимость снятия международных торговых барьеров, сотрудничество России с государствами Латинской Америки в рамках единой цепи агробизнеса.
«
"В этом году Россия выступает страной-председателем в БРИКС, поэтому тема сотрудничества государств блока станет одной из ключевых тем на Петербургском форуме. Дружественные страны, в частности, входящие в БРИКС, традиционно занимают приоритетное место среди партнеров российской отрасли удобрений. Россия – крупнейший в мире экспортер "витаминов роста", и 78% всего экспорта нашей продукции приходится именно на страны Глобального Юга. Это делает нашу страну гарантом продовольственной безопасности растущего населения планеты", - приводит пресс-служба слова Гурьева.
Он выразил уверенность, что представители отрасли в рамках ПМЭФ станут частью масштабного, конструктивного диалога с иностранными партнерами и руководителями органов государственной власти.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияЛатинская АмерикаАндрей ГурьевБРИКСФосАгроПМЭФудобренияМинеральные удобренияМинудобренияБизнес
 
 
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