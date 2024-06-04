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Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 04.06.2024
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, заявил генсек партии Каха Каладзе. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:34
2024-06-04T17:34
2024-06-04T18:53
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каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 4 июн — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, заявил генсек партии Каха Каладзе."Поступивший в парламент пакет законопроектов ограничивает лишь пропаганду (ЛГБТ*. — Прим. ред.) Мы неоднократно заявляли об этом. Важно, чтобы пропаганда была ограничена. Свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации. Права и интересы всех людей будут строго защищены. Гарантом этого являются правительство Грузии, наша конституция и наше законодательство", — сказал он.Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих законопроектов. Они подразумевают запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смену пола, а также запрет на проведение всех собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуального характера. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах запретят показ однополых интимных сцен.Рассмотрение пакета законопроектов в первом чтении планируется в июне.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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в мире, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
В парламент Грузии внесли пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ*
ТБИЛИСИ, 4 июн — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, заявил генсек партии Каха Каладзе.
«
"Поступивший в парламент пакет законопроектов ограничивает лишь пропаганду (ЛГБТ*. — Прим. ред.) Мы неоднократно заявляли об этом. Важно, чтобы пропаганда была ограничена. Свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации. Права и интересы всех людей будут строго защищены. Гарантом этого являются правительство Грузии, наша конституция и наше законодательство", — сказал он.
Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих законопроектов.
Они подразумевают запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смену пола, а также запрет на проведение всех собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуального характера. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах запретят показ однополых интимных сцен.
Рассмотрение пакета законопроектов в первом чтении планируется в июне.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.