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Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 04.06.2024
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17:34 04.06.2024 (обновлено: 18:53 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды - РИА Новости, 04.06.2024
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, заявил генсек партии Каха Каладзе. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:34
2024-06-04T18:53
в мире
грузия
россия
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 4 июн — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, заявил генсек партии Каха Каладзе.&quot;Поступивший в парламент пакет законопроектов ограничивает лишь пропаганду (ЛГБТ*. — Прим. ред.) Мы неоднократно заявляли об этом. Важно, чтобы пропаганда была ограничена. Свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации. Права и интересы всех людей будут строго защищены. Гарантом этого являются правительство Грузии, наша конституция и наше законодательство&quot;, — сказал он.Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих законопроектов. Они подразумевают запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смену пола, а также запрет на проведение всех собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуального характера. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах запретят показ однополых интимных сцен.Рассмотрение пакета законопроектов в первом чтении планируется в июне.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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в мире, грузия, россия, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды

В парламент Грузии внесли пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ*

© Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Stringer
Парламент Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 4 июн — РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ*, заявил генсек партии Каха Каладзе.
«

"Поступивший в парламент пакет законопроектов ограничивает лишь пропаганду (ЛГБТ*. — Прим. ред.) Мы неоднократно заявляли об этом. Важно, чтобы пропаганда была ограничена. Свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации. Права и интересы всех людей будут строго защищены. Гарантом этого являются правительство Грузии, наша конституция и наше законодательство", — сказал он.

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Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих законопроектов.
Они подразумевают запрет ЛГБТ*-пропаганды, однополых браков и смену пола, а также запрет на проведение всех собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки несовершеннолетнего однополой парой или лицом негетеросексуального характера. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах запретят показ однополых интимных сцен.
Рассмотрение пакета законопроектов в первом чтении планируется в июне.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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В миреГрузияРоссияКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
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