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Премьер Грузии назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США - РИА Новости, 04.06.2024
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13:43 04.06.2024 (обновлено: 13:48 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950388463.html
Премьер Грузии назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США
Премьер Грузии назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США - РИА Новости, 04.06.2024
Премьер Грузии назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает несерьезными разговоры о санкциях, которыми грозит американская сторона из-за принятого в Грузии закона об... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:43
2024-06-04T13:48
в мире
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 4 июн - РИА Новости. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает несерьезными разговоры о санкциях, которыми грозит американская сторона из-за принятого в Грузии закона об иноагентах. Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США без промедления введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах. Представитель Госдепа напомнил, что США крайне обеспокоены тем, что Тбилиси якобы отклоняется от демократического пути и ставит под угрозу гражданское общество в Грузии. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры. "Разговоры о санкциях для нас несерьезны, если кто-то и говорит об этом, то это контрпродуктиво для них", - заявил Кобахидзе журналистам. Премьер также назвал ложью распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что члены правящей в Грузии партии якобы получают электронные письма о введении ограничений на действие американских виз для чиновников. В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза.
https://ria.ru/20240604/kobakhidze-1950390142.html
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в мире, грузия, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, государственный департамент сша
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Государственный департамент США
Премьер Грузии назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США

Премьер Грузии Кобахидзе назвал разговоры о санкциях США несерьезными

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 4 июн - РИА Новости. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает несерьезными разговоры о санкциях, которыми грозит американская сторона из-за принятого в Грузии закона об иноагентах.
Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США без промедления введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах. Представитель Госдепа напомнил, что США крайне обеспокоены тем, что Тбилиси якобы отклоняется от демократического пути и ставит под угрозу гражданское общество в Грузии. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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"Разговоры о санкциях для нас несерьезны, если кто-то и говорит об этом, то это контрпродуктиво для них", - заявил Кобахидзе журналистам.
Премьер также назвал ложью распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что члены правящей в Грузии партии якобы получают электронные письма о введении ограничений на действие американских виз для чиновников.
В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза.
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