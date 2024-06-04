Премьер Грузии назвал несерьезными разговоры о санкциях со стороны США
Премьер Грузии Кобахидзе назвал разговоры о санкциях США несерьезными
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 4 июн - РИА Новости. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе считает несерьезными разговоры о санкциях, которыми грозит американская сторона из-за принятого в Грузии закона об иноагентах.
Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США без промедления введут визовые ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах. Представитель Госдепа напомнил, что США крайне обеспокоены тем, что Тбилиси якобы отклоняется от демократического пути и ставит под угрозу гражданское общество в Грузии. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон начинает всесторонний пересмотр сотрудничества с Грузией и вводит ограничительные визовые меры.
"Разговоры о санкциях для нас несерьезны, если кто-то и говорит об этом, то это контрпродуктиво для них", - заявил Кобахидзе журналистам.
Премьер также назвал ложью распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что члены правящей в Грузии партии якобы получают электронные письма о введении ограничений на действие американских виз для чиновников.
В понедельник спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после того, как президент Саломе Зурабишвили отказалась это делать. Теперь минюст Грузии в течение двух месяцев должен создать электронный портал, на котором все организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться и декларировать финансы 2023 года. Закон был принят, несмотря на уличные протесты, а также на угрозы о введении санкций со стороны США и Евросоюза.