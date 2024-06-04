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В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной
В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной - РИА Новости, 04.06.2024
В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал явкой с повинной заявление представителя офиса Владимира Зеленского об РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T20:57
2024-06-04T20:57
2024-06-04T20:57
специальная военная операция на украине
в мире
европа
владимир зеленский
дмитрий белик
михаил подоляк
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киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал явкой с повинной заявление представителя офиса Владимира Зеленского об отсутствии "красных линий" в конфликте на Украине. "По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине. Именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности, а также нарушен стратегический баланс сил", - сказал Белик РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк во вторник заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Ранее ряд западных стран дали разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ. По его словам, режим Зеленского чистосердечно признался, что является международным преступником, который развязал военный конфликт в Европе и стремится его разжечь до мирового.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Михаил Подоляк, Украина, Киев, Россия, Госдума РФ
В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной
Депутат Госдумы Белик: заявление офиса Зеленского — это явка с повинной