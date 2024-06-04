https://ria.ru/20240604/gosduma-1950516274.html

В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной

В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной - РИА Новости, 04.06.2024

В Госдуме назвали заявление офиса Зеленского явкой с повинной

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал явкой с повинной заявление представителя офиса Владимира Зеленского об РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T20:57

2024-06-04T20:57

2024-06-04T20:57

специальная военная операция на украине

в мире

европа

владимир зеленский

дмитрий белик

михаил подоляк

украина

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал явкой с повинной заявление представителя офиса Владимира Зеленского об отсутствии "красных линий" в конфликте на Украине. "По сути офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал майдан в 2014 году на Украине. Именно с этого момента были отброшены в сторону международное право и договоренности, а также нарушен стратегический баланс сил", - сказал Белик РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк во вторник заявил, что все "красные линии" конфликта на Украине исчезли и началась его эскалация. Ранее ряд западных стран дали разрешение Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по территории РФ. По его словам, режим Зеленского чистосердечно признался, что является международным преступником, который развязал военный конфликт в Европе и стремится его разжечь до мирового.

https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html

европа

украина

киев

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