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В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей - РИА Новости, 04.06.2024
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10:35 04.06.2024 (обновлено: 11:02 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/gosduma-1950336176.html
В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей
В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей - РИА Новости, 04.06.2024
В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей
Законопроект о ежегодной выплате в размере 20% прожиточного минимум ко Дню защиты детей на каждого ребенка до 16 лет с гражданством РФ внесён в Госдуму,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:35
2024-06-04T11:02
общество
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ярослав нилов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Законопроект о ежегодной выплате в размере 20% прожиточного минимум ко Дню защиты детей на каждого ребенка до 16 лет с гражданством РФ внесён в Госдуму, законопроект доступен в думской базе данных.Законопроект внесли депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым.Согласно документу, один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей имеет право на получение ежегодной выплаты к Международному дню защиты детей, выплата осуществляется на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации.Авторы законопроекта предлагают установить выплаты 20% процентов величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации. Согласно документу, ежегодная выплата к Международному дню защиты детей может осуществляться с 1 по 31 мая каждого года."Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам", - указывается в проекте закона.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выплату к празднику предлагается осуществлять ежегодно с 2025 года. Она позволит взрослым "подарить детям еще один повод для радости и улыбки", а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и интересов детей.
https://ria.ru/20240601/pravitelstvo-1949862271.html
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общество, россия, госдума рф, ярослав нилов, лдпр
Общество, Россия, Госдума РФ, Ярослав Нилов, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате на ребенка ко Дню защиты детей

В ГД внесли проект о выплате на ребенка в размере 20% прожиточного минимума

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Законопроект о ежегодной выплате в размере 20% прожиточного минимум ко Дню защиты детей на каждого ребенка до 16 лет с гражданством РФ внесён в Госдуму, законопроект доступен в думской базе данных.
Законопроект внесли депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым.
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Согласно документу, один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей имеет право на получение ежегодной выплаты к Международному дню защиты детей, выплата осуществляется на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации.
Авторы законопроекта предлагают установить выплаты 20% процентов величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации. Согласно документу, ежегодная выплата к Международному дню защиты детей может осуществляться с 1 по 31 мая каждого года.
"Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам", - указывается в проекте закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выплату к празднику предлагается осуществлять ежегодно с 2025 года. Она позволит взрослым "подарить детям еще один повод для радости и улыбки", а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и интересов детей.
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ОбществоРоссияГосдума РФЯрослав НиловЛДПР
 
 
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