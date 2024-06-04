На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам
Стариков: сдача Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ
Украинский военный в Часовом Яре. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Потеря Волчанска и Часова Яра обернется для Украины большими проблема в преддверии "саммита мира" в Швейцарии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
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"У нас (Украины. — Прим. ред.) есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя, — это Часов Яр и Волчанск. <...> Это (сдача Часова Яра и Волчанска. — Прим. ред.) уже будет большая проблема", — считает он.
По словам Старикова, взятие Волчанска позволит российской армии выйти в тыл купянской группировке ВСУ и отрезать украинские силы на востоке Харьковской области. Потеря Часова Яра, в свою очередь, приведет к разделению украинской группировки на Донбассе на две части и позволит России развить наступление как на север, так и на юг, отметил офицер.
Более того, потеря городов несет для Киева и чисто политические риски, добавил он. Полковник предположил, что территориальные потери могут негативно повлиять на результаты международных встреч с участием Украины.
"В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди <…> совещание в Швейцарии", — предупредил он.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Ранее глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил: Славянско-Краматорской, а также к Константиновке. Глава региона Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы действуют уже в черте города.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для Российской Федерации неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.