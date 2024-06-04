https://ria.ru/20240604/goroda-1950310341.html

На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам

На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам - РИА Новости, 04.06.2024

На две части. На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам

Потеря Волчанска и Часова Яра обернется для Украины большими проблема в преддверии "саммита мира" в Швейцарии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T06:34

2024-06-04T06:34

2024-06-04T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

швейцария

олег стариков

часов яр

волчанск

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Потеря Волчанска и Часова Яра обернется для Украины большими проблема в преддверии "саммита мира" в Швейцарии, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka."У нас (Украины. — Прим. ред.) есть два участка, которые ни в коем случае сдавать нельзя, — это Часов Яр и Волчанск. <...> Это (сдача Часова Яра и Волчанска. — Прим. ред.) уже будет большая проблема", — считает он.По словам Старикова, взятие Волчанска позволит российской армии выйти в тыл купянской группировке ВСУ и отрезать украинские силы на востоке Харьковской области. Потеря Часова Яра, в свою очередь, приведет к разделению украинской группировки на Донбассе на две части и позволит России развить наступление как на север, так и на юг, отметил офицер.Более того, потеря городов несет для Киева и чисто политические риски, добавил он. Полковник предположил, что территориальные потери могут негативно повлиять на результаты международных встреч с участием Украины."В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди <…> совещание в Швейцарии", — предупредил он.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Ранее глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил: Славянско-Краматорской, а также к Константиновке. Глава региона Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы действуют уже в черте города.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея конференции является для Российской Федерации неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html

https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949723268.html

https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950305724.html

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часов яр

волчанск

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