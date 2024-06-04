https://ria.ru/20240604/gorlovka-1950353869.html

В Горловке при обстреле повреждены лицей и два жилых дома

В Горловке при обстреле повреждены лицей и два жилых дома - РИА Новости, 04.06.2024

В Горловке при обстреле повреждены лицей и два жилых дома

Лицей, два многоквартирных дома и ряд других объектов повреждены в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:42

2024-06-04T11:42

2024-06-04T11:42

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Лицей, два многоквартирных дома и ряд других объектов повреждены в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Населенный пункт Горловка: Центрально-городской район: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата: МБОУ "Лицей №4 города Горловка" по улице Комсомольской", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что обстрел "натовскими" снарядами Никитовского района города повредил два многоквартирных жилых дома, трансформаторную подстанцию и троллейбусную контактную сеть. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950310916.html

https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия