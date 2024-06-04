https://ria.ru/20240604/gorlovka-1950353869.html
В Горловке при обстреле повреждены лицей и два жилых дома
В Горловке при обстреле повреждены лицей и два жилых дома - РИА Новости, 04.06.2024
В Горловке при обстреле повреждены лицей и два жилых дома
Лицей, два многоквартирных дома и ряд других объектов повреждены в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:42
2024-06-04T11:42
2024-06-04T11:42
специальная военная операция на украине
горловка
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донецк
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Лицей, два многоквартирных дома и ряд других объектов повреждены в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Населенный пункт Горловка: Центрально-городской район: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата: МБОУ "Лицей №4 города Горловка" по улице Комсомольской", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что обстрел "натовскими" снарядами Никитовского района города повредил два многоквартирных жилых дома, трансформаторную подстанцию и троллейбусную контактную сеть. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950310916.html
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, Происшествия
В Горловке при обстреле повреждены лицей и два жилых дома
При обстреле Горловки со стороны ВСУ повреждены лицей и два многоквартирных дома