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В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 04.06.2024
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13:28 04.06.2024 (обновлено: 15:34 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/gladkov-1950383355.html
В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона
В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 04.06.2024
В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона
Водитель автобуса сельхозпредприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:28
2024-06-04T15:34
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Водитель автобуса сельхозпредприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, два населенных пункта Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью трех дронов. "В селе Байцуры беспилотником атакован служебный автобус сельскохозяйственного предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находился водитель. Мужчину с контузией бригада скорой помощи доставила в больницу №2 города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Он рассказал, что второй дрон атаковал спецтехнику для перевозки комбикормов, которая находилась на территории сельскохозяйственного предприятия: в результате взрыва транспортное средство полностью сгорело. Кроме того, на окраине поселка Борисовка из-за атаки дрона-камикадзе повреждены кровля хозобъекта и легковой автомобиль. Гладков подчеркнул, что оперативные службы работают на местах, данные о последствиях уточняются.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона

Гладков: водитель автобуса сельхозпредприятия пострадал при атаке дрона ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия попадания беспилотника ВСУ в автобус сельхозпредприятия в Белгородской области
Последствия попадания беспилотника ВСУ в автобус сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия попадания беспилотника ВСУ в автобус сельхозпредприятия в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Водитель автобуса сельхозпредприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, два населенных пункта Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью трех дронов.
"В селе Байцуры беспилотником атакован служебный автобус сельскохозяйственного предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находился водитель. Мужчину с контузией бригада скорой помощи доставила в больницу №2 города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.
Он рассказал, что второй дрон атаковал спецтехнику для перевозки комбикормов, которая находилась на территории сельскохозяйственного предприятия: в результате взрыва транспортное средство полностью сгорело. Кроме того, на окраине поселка Борисовка из-за атаки дрона-камикадзе повреждены кровля хозобъекта и легковой автомобиль.
Гладков подчеркнул, что оперативные службы работают на местах, данные о последствиях уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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