https://ria.ru/20240604/gladkov-1950383355.html

В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона

В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 04.06.2024

В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона

Водитель автобуса сельхозпредприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:28

2024-06-04T13:28

2024-06-04T15:34

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Водитель автобуса сельхозпредприятия пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, два населенных пункта Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью трех дронов. "В селе Байцуры беспилотником атакован служебный автобус сельскохозяйственного предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находился водитель. Мужчину с контузией бригада скорой помощи доставила в больницу №2 города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Он рассказал, что второй дрон атаковал спецтехнику для перевозки комбикормов, которая находилась на территории сельскохозяйственного предприятия: в результате взрыва транспортное средство полностью сгорело. Кроме того, на окраине поселка Борисовка из-за атаки дрона-камикадзе повреждены кровля хозобъекта и легковой автомобиль. Гладков подчеркнул, что оперативные службы работают на местах, данные о последствиях уточняются.

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, россия