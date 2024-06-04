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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:45 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/gladkov-1950370737.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов - РИА Новости, 04.06.2024
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, один мужчина погиб, еще один пострадал, сообщил глава... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:45
2024-06-04T12:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, один мужчина погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.По информации губернатора, 3 июня по восьми районам региона было выпущено 93 снаряда, семь взрывных устройств сброшено с дронов, также были зафиксированы атаки с использованием 34 беспилотников. На территории Шебекинского горокруга из-за атак украинских дронов один мужчина погиб, еще один был ранен. Различные разрушения выявлены в семи квартирах, 13 частных домовладениях, соцобъекте, магазине, объекте связи, 19 транспортных средствах и на территории сельхозпредприятия. "В Борисовском районе по селу Грузское была атака пятью дронами-камикадзе… В Валуйском ГО за прошедшие сутки по селу Долгое был выпущен один дрон-камикадзе… В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три боеприпаса, по селу Тишанка, селу Новое и хутору Плотвянка произведена атака пятью дронами-камикадзе", - написал Гладков.По данным губернатора, в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 26 боеприпасов, 12 дронов-камикадзе и сброшено пять взрывных устройств. В Грайворонском горокруге подверглись атакам со стороны Украины шесть населенных пунктов, было выпущено 24 боеприпаса и произведены атаки с помощью шести дронов-камикадзе. В Краснояружском районе, как отметил глава области, по селам Вязовое и Поповка и поселкам Задорожный и Прилесье было выпущено 10 боеприпасов, а также с двух дронов сброшено два боеприпаса. "В Старооскольском ГО на территории промышленного предприятия обнаружен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском ГО по городу Шебекино, селам Красное, Муром, Середа и поселку Первомайский нанесены удары 4 дронами-камикадзе и 30 боеприпасами... В результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе в селе Муром погиб один мирный житель. В районе поселка Первомайский в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240603/belgorod-1950194481.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов, есть погибший

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, один мужчина погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 3 июня по восьми районам региона было выпущено 93 снаряда, семь взрывных устройств сброшено с дронов, также были зафиксированы атаки с использованием 34 беспилотников. На территории Шебекинского горокруга из-за атак украинских дронов один мужчина погиб, еще один был ранен. Различные разрушения выявлены в семи квартирах, 13 частных домовладениях, соцобъекте, магазине, объекте связи, 19 транспортных средствах и на территории сельхозпредприятия.
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"В Борисовском районе по селу Грузское была атака пятью дронами-камикадзе… В Валуйском ГО за прошедшие сутки по селу Долгое был выпущен один дрон-камикадзе… В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три боеприпаса, по селу Тишанка, селу Новое и хутору Плотвянка произведена атака пятью дронами-камикадзе", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 26 боеприпасов, 12 дронов-камикадзе и сброшено пять взрывных устройств. В Грайворонском горокруге подверглись атакам со стороны Украины шесть населенных пунктов, было выпущено 24 боеприпаса и произведены атаки с помощью шести дронов-камикадзе. В Краснояружском районе, как отметил глава области, по селам Вязовое и Поповка и поселкам Задорожный и Прилесье было выпущено 10 боеприпасов, а также с двух дронов сброшено два боеприпаса.
"В Старооскольском ГО на территории промышленного предприятия обнаружен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском ГО по городу Шебекино, селам Красное, Муром, Середа и поселку Первомайский нанесены удары 4 дронами-камикадзе и 30 боеприпасами... В результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе в селе Муром погиб один мирный житель. В районе поселка Первомайский в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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