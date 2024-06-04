ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов, есть погибший
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, один мужчина погиб, еще один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 3 июня по восьми районам региона было выпущено 93 снаряда, семь взрывных устройств сброшено с дронов, также были зафиксированы атаки с использованием 34 беспилотников. На территории Шебекинского горокруга из-за атак украинских дронов один мужчина погиб, еще один был ранен. Различные разрушения выявлены в семи квартирах, 13 частных домовладениях, соцобъекте, магазине, объекте связи, 19 транспортных средствах и на территории сельхозпредприятия.
"В Борисовском районе по селу Грузское была атака пятью дронами-камикадзе… В Валуйском ГО за прошедшие сутки по селу Долгое был выпущен один дрон-камикадзе… В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено три боеприпаса, по селу Тишанка, селу Новое и хутору Плотвянка произведена атака пятью дронами-камикадзе", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе по 16 населенным пунктам было выпущено 26 боеприпасов, 12 дронов-камикадзе и сброшено пять взрывных устройств. В Грайворонском горокруге подверглись атакам со стороны Украины шесть населенных пунктов, было выпущено 24 боеприпаса и произведены атаки с помощью шести дронов-камикадзе. В Краснояружском районе, как отметил глава области, по селам Вязовое и Поповка и поселкам Задорожный и Прилесье было выпущено 10 боеприпасов, а также с двух дронов сброшено два боеприпаса.
"В Старооскольском ГО на территории промышленного предприятия обнаружен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском ГО по городу Шебекино, селам Красное, Муром, Середа и поселку Первомайский нанесены удары 4 дронами-камикадзе и 30 боеприпасами... В результате атаки ВСУ с помощью дрона-камикадзе в селе Муром погиб один мирный житель. В районе поселка Первомайский в результате атаки беспилотника ранен один мирный житель", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.