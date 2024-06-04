https://ria.ru/20240604/germaniya-1950401612.html

В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"

В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.06.2024

В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"

Генпрокуратура ФРГ не комментирует дополнительный запрос российских коллег в связи с терактами на "Северных потоках", заявил РИА Новости в среду представитель... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:20

2024-06-04T14:20

2024-06-04T14:20

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северный поток

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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ не комментирует дополнительный запрос российских коллег в связи с терактами на "Северных потоках", заявил РИА Новости в среду представитель пресс-службы ведомства. Генеральная прокуратура России накануне направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках". "Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос", - сказал представитель генпрокуратуры Германии на вопрос о том, поступило ли им обращение РФ и намерено ли ведомство направить ответ.

https://ria.ru/20240528/podryv-1949017097.html

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в мире, германия, россия, северный поток