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В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.06.2024
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14:20 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/germaniya-1950401612.html
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.06.2024
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"
Генпрокуратура ФРГ не комментирует дополнительный запрос российских коллег в связи с терактами на "Северных потоках", заявил РИА Новости в среду представитель... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:20
2024-06-04T14:20
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россия
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ не комментирует дополнительный запрос российских коллег в связи с терактами на "Северных потоках", заявил РИА Новости в среду представитель пресс-службы ведомства. Генеральная прокуратура России накануне направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках". "Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос", - сказал представитель генпрокуратуры Германии на вопрос о том, поступило ли им обращение РФ и намерено ли ведомство направить ответ.
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в мире, германия, россия, северный поток
В мире, Германия, Россия, Северный поток
В Германии отказались комментировать допзапрос России по "Северным потокам"

Генпрокуратура ФРГ отказалась комментировать запрос России по "Северным потокам"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ не комментирует дополнительный запрос российских коллег в связи с терактами на "Северных потоках", заявил РИА Новости в среду представитель пресс-службы ведомства.
Генеральная прокуратура России накануне направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с терактами, совершенными против РФ, в том числе подрывами на "Северных потоках".
"Прошу отнестись с пониманием, что мы не будем отвечать на ваш запрос", - сказал представитель генпрокуратуры Германии на вопрос о том, поступило ли им обращение РФ и намерено ли ведомство направить ответ.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Американский экономист обвинил США в подрыве "Северного потока"
28 мая, 22:48
 
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