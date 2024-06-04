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В Киеве ожидают поставку из Италии второй системы ПВО Samp-T
В Киеве ожидают поставку из Италии второй системы ПВО Samp-T - РИА Новости, 04.06.2024
В Киеве ожидают поставку из Италии второй системы ПВО Samp-T
Италия планирует передать украинской армии вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp-T, сообщил во вторник глава офиса Владимира... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:19
2024-06-04T11:19
2024-06-04T11:19
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
антонио таяни
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости/Прайм. Италия планирует передать украинской армии вторую франко-итальянскую систему противовоздушной обороны Samp-T, сообщил во вторник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале, не уточнив сроки поставки. Накануне агентство Рейтер передавало со ссылкой на источники, что Италия, вероятно, передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T. Отмечалось, что Рим готовится отправить систему, которая в настоящий момент размещена в Кувейте, но скоро должна вернуться в Италию. "Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил информацию, что его страна передаст Украине вторую систему ПВО Samp-T", - написал Ермак. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, украина, андрей ермак, нато, вооруженные силы украины, антонио таяни
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В Киеве ожидают поставку из Италии второй системы ПВО Samp-T
Ермак: Италия планирует передать Украине вторую систему ПВО Samp-T