https://ria.ru/20240604/gazprom-1950533542.html
СМИ: Британия давит на компанию в Чехии для разрыва связей с "Газпромом"
СМИ: Британия давит на компанию в Чехии для разрыва связей с "Газпромом" - РИА Новости, 04.06.2024
СМИ: Британия давит на компанию в Чехии для разрыва связей с "Газпромом"
Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, являющееся дочерней компанией британской Allwyn, которому принадлежит Моравское газохранилище в Чехии, под... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:38
2024-06-04T23:38
2024-06-04T23:38
чехия
газпром
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Чешское энергетическое предприятие KKCG MND, являющееся дочерней компанией британской Allwyn, которому принадлежит Моравское газохранилище в Чехии, под давлением британских властей к концу июня разорвет связи с "Газпромом", выкупив его долю в предприятии, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренное внутреннее письмо. "Согласно письму, с которым ознакомилась газета Guardian, MND теперь согласилось купить оставшиеся у "Газпрома" 2,63% акций газового предприятия. Сделка уже одобрена и должна быть завершена к концу июня", - пишет издание. По данным издания, принадлежащая чешскому миллиардеру Карелу Комареку Allwyn является крупным оператором лотерей в Британии. В июне 2022 года Allwyn была названа "предпочтительным претендентом" на лотерейный контракт на сумму 6,5 миллиарда фунтов стерлингов, однако сотрудники комиссии по азартным играм сообщили, что они ожидают объявления о планах прекратить отношения с "Газпромом" в течение нескольких дней. Однако MND не смогла тогда полностью реализовать план по размыванию доли "Газпрома". Лидер межпартийной парламентской группы Иэн Дункан Смит заявил, что "этот вопрос, наконец, был решен, но весьма сомнительно, почему это заняло так много времени".
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чехия, газпром
СМИ: Британия давит на компанию в Чехии для разрыва связей с "Газпромом"
Guardian: Британия давит на компанию в Чехии для разрыва связей с "Газпромом"