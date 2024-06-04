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Ганчев рассказал, на что нацелена мобилизация ВСУ - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 04.06.2024 (обновлено: 12:16 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/ganchev-1950352002.html
Ганчев рассказал, на что нацелена мобилизация ВСУ
Ганчев рассказал, на что нацелена мобилизация ВСУ - РИА Новости, 04.06.2024
Ганчев рассказал, на что нацелена мобилизация ВСУ
Вся мобилизация ВСУ нацелена на Харьков, поэтому киевский режим пытается забрать как можно больше людей из Харьковской области, заявил в эфире Первого канала... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:35
2024-06-04T12:16
в мире
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
украина
виталий ганчев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вся мобилизация ВСУ нацелена на Харьков, поэтому киевский режим пытается забрать как можно больше людей из Харьковской области, заявил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Вся мобилизация, о которой сейчас очень многие говорят, она нацелена именно на Харьков... Поэтому киевский режим старается бросить в эту харьковскую мясорубку как можно больше сил", - сказал Ганчев.Он подчеркнул, что киевский режим пытается бросить в бой "все человеческие ресурсы" Харькова и области, не успевая их готовить.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240603/kharkov-1950159484.html
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в мире, вооруженные силы украины, харьков, харьковская область, украина, виталий ганчев
В мире, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал, на что нацелена мобилизация ВСУ

Ганчев: киевский режим пытаются собрать побольше людей из Харьковской области

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вся мобилизация ВСУ нацелена на Харьков, поэтому киевский режим пытается забрать как можно больше людей из Харьковской области, заявил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Вся мобилизация, о которой сейчас очень многие говорят, она нацелена именно на Харьков... Поэтому киевский режим старается бросить в эту харьковскую мясорубку как можно больше сил", - сказал Ганчев.
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Он подчеркнул, что киевский режим пытается бросить в бой "все человеческие ресурсы" Харькова и области, не успевая их готовить.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.
Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХарьковХарьковская областьУкраинаВиталий Ганчев
 
 
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