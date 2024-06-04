https://ria.ru/20240604/ganchev-1950352002.html

Ганчев рассказал, на что нацелена мобилизация ВСУ

Ганчев рассказал, на что нацелена мобилизация ВСУ - РИА Новости, 04.06.2024

Ганчев рассказал, на что нацелена мобилизация ВСУ

Вся мобилизация ВСУ нацелена на Харьков, поэтому киевский режим пытается забрать как можно больше людей из Харьковской области, заявил в эфире Первого канала... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:35

2024-06-04T11:35

2024-06-04T12:16

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виталий ганчев

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вся мобилизация ВСУ нацелена на Харьков, поэтому киевский режим пытается забрать как можно больше людей из Харьковской области, заявил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Вся мобилизация, о которой сейчас очень многие говорят, она нацелена именно на Харьков... Поэтому киевский режим старается бросить в эту харьковскую мясорубку как можно больше сил", - сказал Ганчев.Он подчеркнул, что киевский режим пытается бросить в бой "все человеческие ресурсы" Харькова и области, не успевая их готовить.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240603/kharkov-1950159484.html

https://ria.ru/20240602/kharkov-1950022832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, харьков, харьковская область, украина, виталий ганчев