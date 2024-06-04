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"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/fq-1950520366.html
"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России
"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России - РИА Новости, 04.06.2024
"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России
Поставки западного вооружения и разрешение на удары по российской территории не заставят Москву капитулировать и лишь способствуют разоблачению... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T21:43
2024-06-04T21:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
италия
антонио таяни
владимир путин
нато
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки западного вооружения и разрешение на удары по российской территории не заставят Москву капитулировать и лишь способствуют разоблачению несостоятельности западных лидеров, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano."На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима. По причине несостоятельности и коррумпированности правящего класса Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть", — считает автор материала.В статье отмечается, что конфликт на Украине становится все более опасным. Автор также обвиняет министра обороны Италии Гвидо Крозетто и министра иностранных дел Антонио Таяни в том, что они отвергли дипломатию и продолжали посылать Украине оружие, в то время как мир находится на краю пропасти, без возможности приступить к мирным переговорам.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240604/khabek-1950514064.html
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в мире, россия, украина, италия, антонио таяни, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Италия, Антонио Таяни, Владимир Путин, НАТО
"Шесть тысяч боеголовок". В Италии высказались об ударах по России

FQ: удары западным оружием не заставят Россию капитулировать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки западного вооружения и разрешение на удары по российской территории не заставят Москву капитулировать и лишь способствуют разоблачению несостоятельности западных лидеров, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
"На самом деле ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, потому что она располагает шестью тысячами ядерных боеголовок. Россия на Украине просто непобедима. По причине несостоятельности и коррумпированности правящего класса Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть", — считает автор материала.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В правительстве Германии пожалели из-за решения по Украине
Вчера, 20:49
В статье отмечается, что конфликт на Украине становится все более опасным. Автор также обвиняет министра обороны Италии Гвидо Крозетто и министра иностранных дел Антонио Таяни в том, что они отвергли дипломатию и продолжали посылать Украине оружие, в то время как мир находится на краю пропасти, без возможности приступить к мирным переговорам.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами Atacms и другими средствами дальнего огневого поражения.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаИталияАнтонио ТаяниВладимир ПутинНАТО
 
 
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