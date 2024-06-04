https://ria.ru/20240604/fosagro-1950440841.html
Делегация "ФосАгро" во главе с гендиректором Рыбниковым поучаствует в ПМЭФ
Делегация "ФосАгро" во главе с гендиректором Рыбниковым поучаствует в ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2024
Делегация "ФосАгро" во главе с гендиректором Рыбниковым поучаствует в ПМЭФ
Делегация Группы "ФосАгро", одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, примет участие в работе Петербургского международного... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:00
2024-06-04T16:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Делегация Группы "ФосАгро", одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5-8 июня, сообщает пресс-служба компании. Руководство "ФосАгро" ежегодно принимает активное участие в ПМЭФ. Компания является партнером Форума с застройкой стенда (Экспофорум, Пассаж, стенд F6 Павильона F). Члены делегации во главе с гендиректором "ФосАгро" в рамках панельных дискуссий и бизнес-диалогов поделятся опытом в планировании и реализации долгосрочной стратегии развития, которая направлена на повышение конкурентоспособности компании в России и за рубежом, укрепление позиций среди глобальных лидеров отрасли в качестве одного из самых эффективных производителей фосфорных удобрений, а также в области корпоративной социальной ответственности как фактора устойчивого развития и решения глобальных вызовов, таких, как ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и защита почвенных ресурсов планеты. В пресс-службе отметили, что руководство компании примет участие в 10 панельных сессиях и бизнес-диалогах. "ФосАгро" подпишет 11 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и своими партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, климатических проектов, проведет встречи и презентации с инвесторами. "Для "ФосАгро" и других ведущих российских компаний лейтмотивом прошедшего года стало создание новых точек роста в условиях тектонических сдвигов в мировой экономике. Инвестиции в человеческий капитал, приверженность социальной ответственности, импортозамещение, инновации с опорой на собственные силы, развитие конструктивного диалога с партнерами из дружественных стран – все это насущные для бизнеса вопросы, которые станут ключевыми в ходе ПМЭФ-2024", - сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, его слова приводит пресс-служба. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240215/fosagro-1927663217.html
https://ria.ru/20231121/fosagro-1910926843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, фосагро, пмэф, минеральные удобрения, минудобрения
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, ФосАгро, ПМЭФ, Минеральные удобрения, Минудобрения
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Делегация Группы "ФосАгро", одного из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих удобрений, примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5-8 июня, сообщает пресс-служба компании.
Руководство "ФосАгро" ежегодно принимает активное участие в ПМЭФ. Компания является партнером Форума с застройкой стенда (Экспофорум, Пассаж, стенд F6 Павильона F).
Члены делегации во главе с гендиректором "ФосАгро" в рамках панельных дискуссий и бизнес-диалогов поделятся опытом в планировании и реализации долгосрочной стратегии развития, которая направлена на повышение конкурентоспособности компании в России
и за рубежом, укрепление позиций среди глобальных лидеров отрасли в качестве одного из самых эффективных производителей фосфорных удобрений, а также в области корпоративной социальной ответственности как фактора устойчивого развития и решения глобальных вызовов, таких, как ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и защита почвенных ресурсов планеты.
В пресс-службе отметили, что руководство компании примет участие в 10 панельных сессиях и бизнес-диалогах. "ФосАгро" подпишет 11 соглашений с регионами присутствия в сфере социально-экономического сотрудничества и своими партнерами в области создания инновационных продуктов и образовательных программ, развития цифровых решений и логистических платформ, климатических проектов, проведет встречи и презентации с инвесторами.
"Для "ФосАгро" и других ведущих российских компаний лейтмотивом прошедшего года стало создание новых точек роста в условиях тектонических сдвигов в мировой экономике. Инвестиции в человеческий капитал, приверженность социальной ответственности, импортозамещение, инновации с опорой на собственные силы, развитие конструктивного диалога с партнерами из дружественных стран – все это насущные для бизнеса вопросы, которые станут ключевыми в ходе ПМЭФ-2024", - сказал генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников, его слова приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.