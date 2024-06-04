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Фонд "Защитники Отечества" в Адыгее решил 85% вопросов участников СВО - РИА Новости, 04.06.2024
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Республика Адыгея
 
15:37 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/fond-1950430155.html
Фонд "Защитники Отечества" в Адыгее решил 85% вопросов участников СВО
Фонд "Защитники Отечества" в Адыгее решил 85% вопросов участников СВО - РИА Новости, 04.06.2024
Фонд "Защитники Отечества" в Адыгее решил 85% вопросов участников СВО
Адыгейский филиал госфонда "Защитники Отечества" к настоящему моменту решил 85% из 4,3 тысячи вопросов, поступивших от участников СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:37
2024-06-04T15:37
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
сво
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МАЙКОП, 4 июн - РИА Новости. Адыгейский филиал госфонда "Защитники Отечества" к настоящему моменту решил 85% из 4,3 тысячи вопросов, поступивших от участников СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник встретился с работниками регионального филиала госфонда "Защитники Отечества". Республиканское подразделение уже год оказывает помощь участникам СВО и их семьям. "За время работы филиала обратилось более двух тысяч человек, рассмотрено свыше 4,3 тысячи вопросов, из которых 85% уже решено. Оказываемая помощь носит самый разный характер – от подтверждения статуса "Ветеран боевых действий" до направления на санаторно-курортное лечение", – говорится в сообщении. Уточняется, что в Адыгее работа филиала выстраивалась так, чтобы решался каждый вопрос, с которым обращаются ветераны и их близкие, и чтобы заявители в режиме одного окна могли решить социальные, медицинские и юридические вопросы, а также получить психологическую помощь. "За цифрами, за работой фонда стоят судьбы людей. Здесь многое решает теплое, человеческое отношение, внимание к людям и их нуждам. Поэтому важно продолжить совершенствовать систему поддержки участников СВО и членов их семей, стремиться к решению максимального числа обращений, обеспечению адресного подхода в данной работе. Для этого будем внедрять новые инструменты, предложенные президентом, расширять участие в федеральных проектах и программах, чтобы у ветеранов было больше возможностей для самореализации. Это касается и новой программы обучения "Время Героев", – написал Кумпилов в своем телеграм-канале по итогам встречи.
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мурат кумпилов, республика адыгея, сво, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, СВО, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"

Фонд "Защитники Отечества" в Адыгее решил 85% вопросов участников СВО

© Фото : правительство республики АдыгеяФонд "Защитники Отечества" в Адыгее решил 85% вопросов участников СВО
Фонд Защитники Отечества в Адыгее решил 85% вопросов участников СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : правительство республики Адыгея
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МАЙКОП, 4 июн - РИА Новости. Адыгейский филиал госфонда "Защитники Отечества" к настоящему моменту решил 85% из 4,3 тысячи вопросов, поступивших от участников СВО, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник встретился с работниками регионального филиала госфонда "Защитники Отечества". Республиканское подразделение уже год оказывает помощь участникам СВО и их семьям.
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"За время работы филиала обратилось более двух тысяч человек, рассмотрено свыше 4,3 тысячи вопросов, из которых 85% уже решено. Оказываемая помощь носит самый разный характер – от подтверждения статуса "Ветеран боевых действий" до направления на санаторно-курортное лечение", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в Адыгее работа филиала выстраивалась так, чтобы решался каждый вопрос, с которым обращаются ветераны и их близкие, и чтобы заявители в режиме одного окна могли решить социальные, медицинские и юридические вопросы, а также получить психологическую помощь.
"За цифрами, за работой фонда стоят судьбы людей. Здесь многое решает теплое, человеческое отношение, внимание к людям и их нуждам. Поэтому важно продолжить совершенствовать систему поддержки участников СВО и членов их семей, стремиться к решению максимального числа обращений, обеспечению адресного подхода в данной работе. Для этого будем внедрять новые инструменты, предложенные президентом, расширять участие в федеральных проектах и программах, чтобы у ветеранов было больше возможностей для самореализации. Это касается и новой программы обучения "Время Героев", – написал Кумпилов в своем телеграм-канале по итогам встречи.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяСВОФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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