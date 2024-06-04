https://ria.ru/20240604/faza-1950364110.html

"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине

"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.06.2024

"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине

Военное противостояние на Украине близится к завершающему этапу, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:19

2024-06-04T12:19

2024-06-04T12:19

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киев

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военное противостояние на Украине близится к завершающему этапу, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, что конфликт, вероятно, находится в финальной фазе", — отметил он.Робертс подчеркнул, что у ВСУ нет никаких шансов на победу, а украинская армия продержится еще некоторое время только благодаря западной помощи. Кроме того, добавил он, ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии фронта. По мнению профессора, лучшим вариантом завершения конфликта были бы переговоры. В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240604/aviabomby-1950347144.html

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в мире, украина, россия, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины