"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе
© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военное противостояние на Украине близится к завершающему этапу, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я думаю, что конфликт, вероятно, находится в финальной фазе", — отметил он.
Робертс подчеркнул, что у ВСУ нет никаких шансов на победу, а украинская армия продержится еще некоторое время только благодаря западной помощи. Кроме того, добавил он, ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии фронта. По мнению профессора, лучшим вариантом завершения конфликта были бы переговоры.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.