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"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.06.2024
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12:19 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/faza-1950364110.html
"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.06.2024
"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Военное противостояние на Украине близится к завершающему этапу, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:19
2024-06-04T12:19
в мире
украина
россия
киев
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военное противостояние на Украине близится к завершающему этапу, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, что конфликт, вероятно, находится в финальной фазе", — отметил он.Робертс подчеркнул, что у ВСУ нет никаких шансов на победу, а украинская армия продержится еще некоторое время только благодаря западной помощи. Кроме того, добавил он, ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии фронта. По мнению профессора, лучшим вариантом завершения конфликта были бы переговоры. В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240604/aviabomby-1950347144.html
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в мире, украина, россия, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
"Финальная фаза": на Западе сделали неожиданное заявление об Украине

Профессор Робертс: украинский конфликт находится в финальной фазе

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Военное противостояние на Украине близится к завершающему этапу, заявил профессор университета Корка Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я думаю, что конфликт, вероятно, находится в финальной фазе", — отметил он.
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Робертс подчеркнул, что у ВСУ нет никаких шансов на победу, а украинская армия продержится еще некоторое время только благодаря западной помощи. Кроме того, добавил он, ВСУ будут продолжать нести колоссальные потери и отступать по всей линии фронта. По мнению профессора, лучшим вариантом завершения конфликта были бы переговоры.

В пятницу министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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