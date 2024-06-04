https://ria.ru/20240604/evrosoyuz-1950433864.html

Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT

Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT - РИА Новости, 04.06.2024

Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT

Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в ЕС меры по усилению контроля за организациями, которые ведут деятельность в ЕС и получают... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:38

2024-06-04T15:38

2024-06-04T15:40

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германия

венгрия

польша

евросоюз

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в ЕС меры по усилению контроля за организациями, которые ведут деятельность в ЕС и получают финансирование из-за рубежа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. "Согласно предложенному законопроекту, ЕС создаст центральный реестр для средств массовой информации, неправительственных организаций и лоббистских групп, которые получают финансирование из стран, не входящих в ЕС... во время встречи послов ЕС на прошлой неделе ряд стран, включая Германию, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта, при этом некоторые страны-члены не готовы к принятию законопроекта на этом этапе", - пишет газета. Отмечается, что поддерживаемые Германией и другими странами международные неправительственные организации осудили предложенную в ЕС меру, ссылаясь на то, что она похожа на те, которые были введены в России и Грузии в отношении иноагентов. "Из-за этого ЕС могут обвинить в лицемерии. Мы критикуем такие правительства, как Грузия, за принятие закона об иностранном влиянии, но при этом обсуждаем то, что может быть расценено как схожий шаг", - заявил неназванный европейский дипломат изданию. Отмечается, что из-за позиции Германии, Венгрии и Польши законопроект, вероятно, отправится на пересмотр.

https://ria.ru/20240603/ekspert-1950146196.html

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

германия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, венгрия, польша, евросоюз