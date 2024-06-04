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Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT - РИА Новости, 04.06.2024
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15:38 04.06.2024 (обновлено: 15:40 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/evrosoyuz-1950433864.html
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT - РИА Новости, 04.06.2024
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT
Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в ЕС меры по усилению контроля за организациями, которые ведут деятельность в ЕС и получают... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:38
2024-06-04T15:40
в мире
германия
венгрия
польша
евросоюз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в ЕС меры по усилению контроля за организациями, которые ведут деятельность в ЕС и получают финансирование из-за рубежа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. "Согласно предложенному законопроекту, ЕС создаст центральный реестр для средств массовой информации, неправительственных организаций и лоббистских групп, которые получают финансирование из стран, не входящих в ЕС... во время встречи послов ЕС на прошлой неделе ряд стран, включая Германию, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта, при этом некоторые страны-члены не готовы к принятию законопроекта на этом этапе", - пишет газета. Отмечается, что поддерживаемые Германией и другими странами международные неправительственные организации осудили предложенную в ЕС меру, ссылаясь на то, что она похожа на те, которые были введены в России и Грузии в отношении иноагентов. "Из-за этого ЕС могут обвинить в лицемерии. Мы критикуем такие правительства, как Грузия, за принятие закона об иностранном влиянии, но при этом обсуждаем то, что может быть расценено как схожий шаг", - заявил неназванный европейский дипломат изданию. Отмечается, что из-за позиции Германии, Венгрии и Польши законопроект, вероятно, отправится на пересмотр.
https://ria.ru/20240603/ekspert-1950146196.html
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
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в мире, германия, венгрия, польша, евросоюз
В мире, Германия, Венгрия, Польша, Евросоюз
Три страны ЕС выступили против усиления контроля за иноагентами, пишет FT

FT: Германия, Венгрия и Польша выступили против усиления контроля за иноагентами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Германия, Венгрия и Польша выступили против предлагаемой в ЕС меры по усилению контроля за организациями, которые ведут деятельность в ЕС и получают финансирование из-за рубежа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
"Согласно предложенному законопроекту, ЕС создаст центральный реестр для средств массовой информации, неправительственных организаций и лоббистских групп, которые получают финансирование из стран, не входящих в ЕС... во время встречи послов ЕС на прошлой неделе ряд стран, включая Германию, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта, при этом некоторые страны-члены не готовы к принятию законопроекта на этом этапе", - пишет газета.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Эксперт оценила реакцию ЕС на закон об иноагентах в Грузии
Вчера, 12:53
Отмечается, что поддерживаемые Германией и другими странами международные неправительственные организации осудили предложенную в ЕС меру, ссылаясь на то, что она похожа на те, которые были введены в России и Грузии в отношении иноагентов.
"Из-за этого ЕС могут обвинить в лицемерии. Мы критикуем такие правительства, как Грузия, за принятие закона об иностранном влиянии, но при этом обсуждаем то, что может быть расценено как схожий шаг", - заявил неназванный европейский дипломат изданию.
Отмечается, что из-за позиции Германии, Венгрии и Польши законопроект, вероятно, отправится на пересмотр.
Акция протеста против закона об иноагентах в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах
20 апреля, 14:01
 
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