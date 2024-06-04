В Европарламенте выступят против поставок оружия Украине
Экс-сенатор Феррара: "Движение 5 звезд" выступит против поставок оружия Киеву
Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
РИМ, 4 июн – РИА Новости. Оппозиционное итальянское "Движение 5 звезд" намерено выступать в Европарламенте с позиции против поставок западных вооружений на Украину и за поиски дипломатического решения конфликта, заявил РИА Новости кандидат общественно-политической силы на предстоящих выборах, бывший сенатор Джанлука Феррара.
"Я надеюсь, что в Европарламенте будут и другие силы, которые захотят прекратить идти по пути постоянной отправки оружия. Это не ведет ни к какому решению. Россия – огромное государство, нельзя и думать о том, чтобы нанести ей поражение. Единственным способом будет Третья мировая со взаимным истреблением", - сказал политик, который поборется за кресло европарламентария в избирательном округе в центральной части Италии.
"Мы выступаем за диалог и переговоры, не за еще большее обострение этого конфликта, который угрожает повергнуть нас в Третью мировую войну. Мы полностью за нахождение дипломатического пути, о котором говорит папа Франциск. Поиски мира требуют понимания доводов другой стороны, чтобы дойти до посредничества", - сказал итальянский кандидат.
В Италии последние перед европейским голосованием опросы были опубликованы неделю назад. Главная политическая сила правящей коалиции – партия премьера Джорджи Мелони "Братья Италии" может рассчитывать на 26,5% голосов. Согласно подсчетам демографического института Ipsos, это принесет правая партии 22 из 76 доступных для Италии кресел в Европарламенте. Ближайшие по рейтингу силы – левоцентристская Демократическая партия и "Движение 5 звезд" представляют оппозицию могут рассчитывать на 22,5 и 15,4% голосов. В пересчете на места в европейском законодательном органе они получат 19 и 13 мест соответственно.
Лидер "Движения", экс-премьер Джузеппе Конте в течение длительного времени подвергает резкой критике политику правительства Италии, направленную на военную поддержку Украины, и выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку, по его мнению, это ведет к эскалации конфликта.