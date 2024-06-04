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В Европарламенте выступят против поставок оружия Украине - РИА Новости, 04.06.2024
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05:34 04.06.2024 (обновлено: 06:54 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/evroparlament-1950308570.html
В Европарламенте выступят против поставок оружия Украине
В Европарламенте выступят против поставок оружия Украине - РИА Новости, 04.06.2024
В Европарламенте выступят против поставок оружия Украине
Оппозиционное итальянское "Движение 5 звезд" намерено выступать в Европарламенте с позиции против поставок западных вооружений на Украину и за поиски... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:34
2024-06-04T06:54
в мире
италия
украина
россия
джорджа мелони
джузеппе конте
европарламент
движение 5 звезд
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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Оппозиционное итальянское "Движение 5 звезд" намерено выступать в Европарламенте с позиции против поставок западных вооружений на Украину и за поиски дипломатического решения конфликта, заявил РИА Новости кандидат общественно-политической силы на предстоящих выборах, бывший сенатор Джанлука Феррара. "Я надеюсь, что в Европарламенте будут и другие силы, которые захотят прекратить идти по пути постоянной отправки оружия. Это не ведет ни к какому решению. Россия – огромное государство, нельзя и думать о том, чтобы нанести ей поражение. Единственным способом будет Третья мировая со взаимным истреблением", - сказал политик, который поборется за кресло европарламентария в избирательном округе в центральной части Италии. По его словам, Европе необходимо стать "свободным политическим субъектом", который в будущем сможет играть независимую роль в обстановке противостояния Китая и США. Сейчас Европа "слишком прогибается под позицию НАТО" и рискует стать "глиняной вазой меж двух железных сосудов", отметил Феррара. "Мы выступаем за диалог и переговоры, не за еще большее обострение этого конфликта, который угрожает повергнуть нас в Третью мировую войну. Мы полностью за нахождение дипломатического пути, о котором говорит папа Франциск. Поиски мира требуют понимания доводов другой стороны, чтобы дойти до посредничества", - сказал итальянский кандидат. В Италии последние перед европейским голосованием опросы были опубликованы неделю назад. Главная политическая сила правящей коалиции – партия премьера Джорджи Мелони "Братья Италии" может рассчитывать на 26,5% голосов. Согласно подсчетам демографического института Ipsos, это принесет правая партии 22 из 76 доступных для Италии кресел в Европарламенте. Ближайшие по рейтингу силы – левоцентристская Демократическая партия и "Движение 5 звезд" представляют оппозицию могут рассчитывать на 22,5 и 15,4% голосов. В пересчете на места в европейском законодательном органе они получат 19 и 13 мест соответственно. Лидер "Движения", экс-премьер Джузеппе Конте в течение длительного времени подвергает резкой критике политику правительства Италии, направленную на военную поддержку Украины, и выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку, по его мнению, это ведет к эскалации конфликта.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, италия, украина, россия, джорджа мелони, джузеппе конте, европарламент, движение 5 звезд, нато
В мире, Италия, Украина, Россия, Джорджа Мелони, Джузеппе Конте, Европарламент, Движение 5 звезд, НАТО
В Европарламенте выступят против поставок оружия Украине

Экс-сенатор Феррара: "Движение 5 звезд" выступит против поставок оружия Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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РИМ, 4 июн – РИА Новости. Оппозиционное итальянское "Движение 5 звезд" намерено выступать в Европарламенте с позиции против поставок западных вооружений на Украину и за поиски дипломатического решения конфликта, заявил РИА Новости кандидат общественно-политической силы на предстоящих выборах, бывший сенатор Джанлука Феррара.
"Я надеюсь, что в Европарламенте будут и другие силы, которые захотят прекратить идти по пути постоянной отправки оружия. Это не ведет ни к какому решению. Россия – огромное государство, нельзя и думать о том, чтобы нанести ей поражение. Единственным способом будет Третья мировая со взаимным истреблением", - сказал политик, который поборется за кресло европарламентария в избирательном округе в центральной части Италии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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По его словам, Европе необходимо стать "свободным политическим субъектом", который в будущем сможет играть независимую роль в обстановке противостояния Китая и США. Сейчас Европа "слишком прогибается под позицию НАТО" и рискует стать "глиняной вазой меж двух железных сосудов", отметил Феррара.
"Мы выступаем за диалог и переговоры, не за еще большее обострение этого конфликта, который угрожает повергнуть нас в Третью мировую войну. Мы полностью за нахождение дипломатического пути, о котором говорит папа Франциск. Поиски мира требуют понимания доводов другой стороны, чтобы дойти до посредничества", - сказал итальянский кандидат.
В Италии последние перед европейским голосованием опросы были опубликованы неделю назад. Главная политическая сила правящей коалиции – партия премьера Джорджи Мелони "Братья Италии" может рассчитывать на 26,5% голосов. Согласно подсчетам демографического института Ipsos, это принесет правая партии 22 из 76 доступных для Италии кресел в Европарламенте. Ближайшие по рейтингу силы – левоцентристская Демократическая партия и "Движение 5 звезд" представляют оппозицию могут рассчитывать на 22,5 и 15,4% голосов. В пересчете на места в европейском законодательном органе они получат 19 и 13 мест соответственно.
Лидер "Движения", экс-премьер Джузеппе Конте в течение длительного времени подвергает резкой критике политику правительства Италии, направленную на военную поддержку Украины, и выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку, по его мнению, это ведет к эскалации конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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В миреИталияУкраинаРоссияДжорджа МелониДжузеппе КонтеЕвропарламентДвижение 5 звездНАТО
 
 
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