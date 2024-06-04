https://ria.ru/20240604/epts-1950445793.html

В Иерусалимской церкви призвали Эстонию не преследовать ЭПЦ

В Иерусалимской церкви призвали Эстонию не преследовать ЭПЦ - РИА Новости, 04.06.2024

В Иерусалимской церкви призвали Эстонию не преследовать ЭПЦ

Иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий призвал эстонские власти прекратить "несправедливые действия" в отношении Эстонской... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:16

2024-06-04T16:16

2024-06-04T16:16

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москва

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий призвал эстонские власти прекратить "несправедливые действия" в отношении Эстонской православной церкви, которая подвергается преследованиям из-за духовного родства с Московским патриархатом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата. "Мы выступаем против использования военного конфликта в качестве повода для преследования канонической Православной церкви на Украине, в Эстонии и в других странах. <…> Мы призываем правящие власти Эстонии немедленно прекратить преследования и несправедливые действия в отношении Эстонской православной церкви, которая не является участником какого-либо политического или военного конфликта, а, как и любая православная церковь, является посланницей мира, любви и единства", – сказал архиепископ Феодосий. По его словам, преследование любой православной церкви в мире является преследованием "всей полноты Церкви". Он также выразил поддержку Эстонской православной церкви и призвал духовных лидеров и правозащитные организации обратить свое внимание на нынешние гонения против православной церкви в Эстонии, осуществляемые под ложными предлогами. "Мы просим и молимся, чтобы все войны мира прекратились: в Газе, Украине и во всех других местах. Как христиане мы не верим в силу войн, насилия и убийств, а верим в силу любви, милосердия и человеческого единства. Наш общий долг сейчас – это быть рядом с православными церквами, подвергающимися преследованиям из-за их духовного родства с Московским патриархатом. И сегодня, когда Эстонская православная церковь подвергается беспрецедентным гонениям, мы все должны осудить несправедливые меры против этой сестринской Церкви и призвать к их скорейшему прекращению", - заключил представитель Иерусалимского патриархата. ЭПЦ получила от РПЦ право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено соответствующим томосом (грамотой) патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1993 году. Кроме ЭПЦ на территории Эстонии существуют другая церковная юрисдикция - Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ), впервые созданная в 1923 году Константинопольским патриархатом и организованная повторно в 1996 году им же. Председатель Синодальной библейско-богословской комиссии митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев) заявлял РИА Новости, что Русская православная церковь (РПЦ) никогда не согласится со вторжением Константинопольского патриархата в Эстонию, так как Эстония - историческая часть ее канонической территории. В 2024 году Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уведомил главу ЭПЦ митрополита Евгения (Решетникова) о том, что ему отказано в продлении временного вида на жительство. Митрополит, который возглавлял ЭПЦ с 2018 года, был вынужден покинуть страну. В апреле 2024 года на сайте ЭПЦ опубликовали заявление, в котором говорится, что ЭПЦ не будет разрывать канонические связи с РПЦ, поскольку это было бы "глубоким противоречием с совестью", кроме того, "РПЦ не приняла на церковном уровне ничего такого, что заставляло бы нас разорвать с ней каноническую связь". В мае эстонские СМИ сообщили, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс ждет, что представители Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата признают деятельность патриарха Московского и всея Руси Кирилла Кирилла "ересью" и разорвут свои связи с Москвой. Глава МВД Эстонии отметил, что цель властей страны – положить конец как юридическим, так и религиозным "узам подчинения Москве". Комментируя РИА Новости это заявление, советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов напомнил, что министр внутренних дел Эстонии – чиновник, он не имеет права навязывать Церкви богословские решения, определять признаки ереси и судить о православном вероучении.

https://ria.ru/20240411/tserkov-1939294685.html

https://ria.ru/20240206/mitropolit-1925776215.html

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эстония, москва, николай балашов, русская православная церковь, константинопольский патриархат, московский патриархат