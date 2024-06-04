https://ria.ru/20240604/ekspert-1950446160.html

Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов

Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов - РИА Новости, 04.06.2024

Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов

США подписали контракт почти на два миллиарда долларов на закупку крупной партии РСЗО HIMARS в том числе для того, чтобы компенсировать ВСУ артиллерийские... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:17

2024-06-04T16:17

2024-06-04T16:17

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

алексей леонков

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США подписали контракт почти на два миллиарда долларов на закупку крупной партии РСЗО HIMARS в том числе для того, чтобы компенсировать ВСУ артиллерийские установки, многие из которых были уничтожены ВС РФ, заявил во вторник РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков. "США поставляли на Украину HIMARS, число пусковых установок, переданных Киеву, точно не известно. При этом со временем мы научились достаточно эффективно "обнулять" склады с боеприпасами, а самое главное - поражать сами мобильные РСЗО противника. Скорее всего, новый контракт призван восполнить запасы HIMARS украинских войск, которые мы значительно "проредили", - сказал эксперт. Ранее в Пентагоне опубликовали данные, согласно которым Минобороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму порядка 1,9 миллиарда долларов. Леонков отметил, что речь идет о крупной партии артиллерийских систем, учитывая, что один HIMARS, по различным оценкам, стоит от 3,5 до 10 миллионов долларов. Эксперт также предположил, что часть произведенных в рамках этого контракта HIMARS будут поставлены Польше, которая заказала у США в 2023 году более 500 единиц данной РСЗО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950280641.html

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россия, сша, украина, алексей леонков, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины