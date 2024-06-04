Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов
Эксперт: США закупают HIMARS почти на $2 млрд, чтобы компенсировать ВСУ выбитые
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США подписали контракт почти на два миллиарда долларов на закупку крупной партии РСЗО HIMARS в том числе для того, чтобы компенсировать ВСУ артиллерийские установки, многие из которых были уничтожены ВС РФ, заявил во вторник РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
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"США поставляли на Украину HIMARS, число пусковых установок, переданных Киеву, точно не известно. При этом со временем мы научились достаточно эффективно "обнулять" склады с боеприпасами, а самое главное - поражать сами мобильные РСЗО противника. Скорее всего, новый контракт призван восполнить запасы HIMARS украинских войск, которые мы значительно "проредили", - сказал эксперт.
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Ранее в Пентагоне опубликовали данные, согласно которым Минобороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму порядка 1,9 миллиарда долларов.
Леонков отметил, что речь идет о крупной партии артиллерийских систем, учитывая, что один HIMARS, по различным оценкам, стоит от 3,5 до 10 миллионов долларов.
Эксперт также предположил, что часть произведенных в рамках этого контракта HIMARS будут поставлены Польше, которая заказала у США в 2023 году более 500 единиц данной РСЗО.
РСЗО HIMARS — одна из оружейных систем, которые наиболее активно применяются Киевом против РФ в украинском конфликте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.