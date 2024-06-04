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Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ekspert-1950446160.html
Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов
Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов - РИА Новости, 04.06.2024
Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов
США подписали контракт почти на два миллиарда долларов на закупку крупной партии РСЗО HIMARS в том числе для того, чтобы компенсировать ВСУ артиллерийские... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:17
2024-06-04T16:17
специальная военная операция на украине
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украина
алексей леонков
сергей лавров
министерство обороны сша
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США подписали контракт почти на два миллиарда долларов на закупку крупной партии РСЗО HIMARS в том числе для того, чтобы компенсировать ВСУ артиллерийские установки, многие из которых были уничтожены ВС РФ, заявил во вторник РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков. "США поставляли на Украину HIMARS, число пусковых установок, переданных Киеву, точно не известно. При этом со временем мы научились достаточно эффективно "обнулять" склады с боеприпасами, а самое главное - поражать сами мобильные РСЗО противника. Скорее всего, новый контракт призван восполнить запасы HIMARS украинских войск, которые мы значительно "проредили", - сказал эксперт. Ранее в Пентагоне опубликовали данные, согласно которым Минобороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму порядка 1,9 миллиарда долларов. Леонков отметил, что речь идет о крупной партии артиллерийских систем, учитывая, что один HIMARS, по различным оценкам, стоит от 3,5 до 10 миллионов долларов. Эксперт также предположил, что часть произведенных в рамках этого контракта HIMARS будут поставлены Польше, которая заказала у США в 2023 году более 500 единиц данной РСЗО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950280641.html
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россия, сша, украина, алексей леонков, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Алексей Леонков, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал, зачем США закупают HIMARS на два миллиарда долларов

Эксперт: США закупают HIMARS почти на $2 млрд, чтобы компенсировать ВСУ выбитые

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США подписали контракт почти на два миллиарда долларов на закупку крупной партии РСЗО HIMARS в том числе для того, чтобы компенсировать ВСУ артиллерийские установки, многие из которых были уничтожены ВС РФ, заявил во вторник РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
«
"США поставляли на Украину HIMARS, число пусковых установок, переданных Киеву, точно не известно. При этом со временем мы научились достаточно эффективно "обнулять" склады с боеприпасами, а самое главное - поражать сами мобильные РСЗО противника. Скорее всего, новый контракт призван восполнить запасы HIMARS украинских войск, которые мы значительно "проредили", - сказал эксперт.
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Вчера, 15:17
Ранее в Пентагоне опубликовали данные, согласно которым Минобороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму порядка 1,9 миллиарда долларов.
Леонков отметил, что речь идет о крупной партии артиллерийских систем, учитывая, что один HIMARS, по различным оценкам, стоит от 3,5 до 10 миллионов долларов.
Эксперт также предположил, что часть произведенных в рамках этого контракта HIMARS будут поставлены Польше, которая заказала у США в 2023 году более 500 единиц данной РСЗО.

РСЗО HIMARS — одна из оружейных систем, которые наиболее активно применяются Киевом против РФ в украинском конфликте.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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