https://ria.ru/20240604/ekspert-1950419301.html

Эксперт усомнился в словах Орбана о "захвате" Брюсселя

Эксперт усомнился в словах Орбана о "захвате" Брюсселя - РИА Новости, 04.06.2024

Эксперт усомнился в словах Орбана о "захвате" Брюсселя

Маловероятно, что правым силам по итогам выборов в Европарламент удастся "захватить Брюссель", как предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:05

2024-06-04T15:05

2024-06-04T15:14

брюссель

венгрия

западная европа

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БУДАПЕШТ, 4 июн - РИА Новости. Маловероятно, что правым силам по итогам выборов в Европарламент удастся "захватить Брюссель", как предрек премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил РИА Новости венгерский военно-политический эксперт, глава попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фёльди. Ранее Орбан заявил, что Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, а для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, ей надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. По его словам, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня 2024 года, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета. "Я думаю, что политики всегда надеются, потому они и политики. И говорят некоторые вещи, чтобы избиратели последовали за ними. Большая часть этого - пропаганда. Я не вижу, чтобы в Западной Европе на уровне толпы и избирателей произошла бы большая перемена. Семидесятилетнюю либеральную промывку мозгов на тему того, что правильно, а что нет, перестроить это очень тяжело. Молодые поколения - это жуткая катастрофа. Они абсолютно в неверном направлении думают и смотрят", - сказал Фёльди. По его словам, имеет также значение то, что ряд здравых идей, например, о том, что Евросоюзу следует "искать не конфликты, а сотрудничество" с другими странами и объединениями, исходят именно от Орбана, которого на Западе воспринимают как "дьявола, диктатора и врага" и поэтому не прислушиваются к его словам. Эксперт полагает, что правые силы на Западе будут усиливаться, однако на результатах выборов в Европарламент это сильно не отразится. "Я не думаю, что будет разворот. Еще нет такой силы в обществе, чтобы осознать... Думаю, что будет небольшое изменение, но оно не повлияет на расклад сил. Я бы хотел ошибиться, хотел бы, чтобы "правый поворот" был, но его не будет", - отметил аналитик. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://ria.ru/20240604/rinkevichs-1950327574.html

https://ria.ru/20231222/shantazh-1917368506.html

https://ria.ru/20240603/evroparlament-1950245524.html

брюссель

венгрия

западная европа

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брюссель, венгрия, западная европа, виктор орбан, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, в мире