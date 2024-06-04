Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об опасном для Белоруссии направлении - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ekspert-1950410028.html
Эксперт рассказал об опасном для Белоруссии направлении
Эксперт рассказал об опасном для Белоруссии направлении - РИА Новости, 04.06.2024
Эксперт рассказал об опасном для Белоруссии направлении
Граница Белоруссии с Украиной на юге республики остается сложным и опасным участком из-за возможных диверсионных атак со стороны Украины, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:40
2024-06-04T14:40
белоруссия
украина
россия
алексей дзермант
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211170_135:0:2773:1484_1920x0_80_0_0_adf75488833e35688e08612718cf3185.jpg
ЛИВАДИЯ (Крым), 4 июн - РИА Новости. Граница Белоруссии с Украиной на юге республики остается сложным и опасным участком из-за возможных диверсионных атак со стороны Украины, сказал РИА Новости руководитель центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия", научный сотрудник Института философии НАН Алексей Дзермант. "Большая опасность на южном направлении – со стороны Украины. Мы больше всего опасаемся диверсионно-гибридных атак, захода террористов – диверсантов, граница протяженная, ландшафт трудный, полесский, сложно держать эту границу, но в союзе с Россией нам удается это делать. Вопросы безопасности на первом месте", - сказал агентству Дзермант. Эксперт отметил, что под контролем вооруженных сил страны совместно с российскими коллегами также находится западная граница страны с Польшей и Прибалтикой. Президент России Владимир Путин 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии. Президент России заявлял, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
https://ria.ru/20240216/ukraina-1927827956.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211170_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_feb654d125e57dde9aaea56e5340cbfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, украина, россия, алексей дзермант, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Украина, Россия, Алексей Дзермант, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Эксперт рассказал об опасном для Белоруссии направлении

Эксперт: южная граница остается для Белоруссии опасным направлением

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВертолёт над территорией Дворца независимости в Минске
Вертолёт над территорией Дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Вертолёт над территорией Дворца независимости в Минске . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИВАДИЯ (Крым), 4 июн - РИА Новости. Граница Белоруссии с Украиной на юге республики остается сложным и опасным участком из-за возможных диверсионных атак со стороны Украины, сказал РИА Новости руководитель центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия", научный сотрудник Института философии НАН Алексей Дзермант.
«
"Большая опасность на южном направлении – со стороны Украины. Мы больше всего опасаемся диверсионно-гибридных атак, захода террористов – диверсантов, граница протяженная, ландшафт трудный, полесский, сложно держать эту границу, но в союзе с Россией нам удается это делать. Вопросы безопасности на первом месте", - сказал агентству Дзермант.
Эксперт отметил, что под контролем вооруженных сил страны совместно с российскими коллегами также находится западная граница страны с Польшей и Прибалтикой.
Президент России Владимир Путин 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии. Президент России заявлял, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.
Сотрудник милиции Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В КГБ Белоруссии рассказали о задержании нарушителей на границе с Украиной
16 февраля, 16:42
 
БелоруссияУкраинаРоссияАлексей ДзермантВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала