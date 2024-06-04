https://ria.ru/20240604/ekspert-1950410028.html

Эксперт рассказал об опасном для Белоруссии направлении

Эксперт рассказал об опасном для Белоруссии направлении - РИА Новости, 04.06.2024

Эксперт рассказал об опасном для Белоруссии направлении

Граница Белоруссии с Украиной на юге республики остается сложным и опасным участком из-за возможных диверсионных атак со стороны Украины, сказал РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:40

2024-06-04T14:40

2024-06-04T14:40

белоруссия

украина

россия

алексей дзермант

владимир путин

александр лукашенко

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ЛИВАДИЯ (Крым), 4 июн - РИА Новости. Граница Белоруссии с Украиной на юге республики остается сложным и опасным участком из-за возможных диверсионных атак со стороны Украины, сказал РИА Новости руководитель центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия", научный сотрудник Института философии НАН Алексей Дзермант. "Большая опасность на южном направлении – со стороны Украины. Мы больше всего опасаемся диверсионно-гибридных атак, захода террористов – диверсантов, граница протяженная, ландшафт трудный, полесский, сложно держать эту границу, но в союзе с Россией нам удается это делать. Вопросы безопасности на первом месте", - сказал агентству Дзермант. Эксперт отметил, что под контролем вооруженных сил страны совместно с российскими коллегами также находится западная граница страны с Польшей и Прибалтикой. Президент России Владимир Путин 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии. Президент России заявлял, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности, а также участия белорусский стороны в учениях с нестратегическим ядерным оружием.

https://ria.ru/20240216/ukraina-1927827956.html

белоруссия

украина

россия

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белоруссия, украина, россия, алексей дзермант, владимир путин, александр лукашенко