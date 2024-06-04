https://ria.ru/20240604/ekspert-1950362859.html

Эксперт оценил решение Starbucks зарегистрировать товарные знаки в России

Эксперт оценил решение Starbucks зарегистрировать товарные знаки в России - РИА Новости, 04.06.2024

Эксперт оценил решение Starbucks зарегистрировать товарные знаки в России

Американская Starbucks Corporation, приостановившая деятельность в России и продавшая торговые точки, подала в Роспатент ряд заявок на регистрацию товарных... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:14

2024-06-04T12:14

2024-06-04T12:14

экономика

россия

москва

starbucks corporation

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американская Starbucks Corporation, приостановившая деятельность в России и продавшая торговые точки, подала в Роспатент ряд заявок на регистрацию товарных знаков с целью обезопасить себя от исков о прекращении старых из-за неиспользования, сообщил РИА Новости ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт Moscow Digital School Спартак Хулхачиев. Как следует из базы Роспатента, Starbucks Corporation в конце мая подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для услуг ресторанов и кафе, кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и других. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспатента, 23 и 24 мая Starbucks Corporation было подано 8 заявок на регистрацию товарных знаков, в их числе "Старбакс кофе", Starbucks Coffee, Starbucks, Frappuccino и другие. "Starbucks Corporation подаёт новые заявки на товарные знаки, чтобы обезопасить себя от потенциальных исков о прекращении старых товарных знаков из-за неиспользования", - пояснил Хухлачиев. "По закону, если товарный знак не используется правообладателем в течение трёх лет, то любое заинтересованное лицо может обратиться в суд по интеллектуальным правам и отменить такой знак. После ухода иностранного бизнеса из России в 2022 году, срок неиспользования наступит в 2025 году. Подав новые похожие заявки на товарные знаки, компания заранее обезопасит себя ещё на 3 года с момента регистрации в случае, если кто-то отменит старые товарные знаки", - уточнил эксперт. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucksсеть кофеен Stars Сoffee. Пинский в апреле просил Суд по интеллектуальным правам (СИП) досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков Starbucks Corporation. В иске перечислено семь товарных знаков, из них два чисто графических – в виде логотипа сети, а другие – комбинированные, включающие в себя кроме изображения также словесные элементы Starbucks, Starbucks Coffee и "Старбакс коффи".

https://ria.ru/20240104/znaki-1919682068.html

https://radiosputnik.ru/20220309/starbucks-1777275128.html

https://rsport.ria.ru/20240404/nba-1937865492.html

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экономика, россия, москва, starbucks corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)