https://ria.ru/20240604/efimov-1950391054.html

Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три участка по программе КРТ

Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три участка по программе КРТ - РИА Новости, 04.06.2024

Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три участка по программе КРТ

Власти Москвы выставили на торги право на реорганизацию по программе комплексного развития территорий (КРТ) трех земельных участков на севере города, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:05

2024-06-04T15:05

2024-06-04T15:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949609421_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef793dc0847f02e4876a1897e0305d4a.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право на реорганизацию по программе комплексного развития территорий (КРТ) трех земельных участков на севере города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице стартовала заявочная кампания на право редевелопмента трех участков в Восточном Дегунине, которые входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадки составят более 11 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 104,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта на севере столицы появится 230 рабочих мест", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июля, аукцион назначен на 17 июля. Начальная цена торгов составляет 351,39 миллиона рублей. Как указывается в сообщении, проект КРТ затронет территории по адресам: Дубнинская улица, 4 и 50, Дубнинский проезд 2, строение 1. Сейчас там расположены устаревшие объекты."На участках общей площадью 4,2 гектара планируется построить свыше 42 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь появятся жилые дома площадью 32 тысячи квадратных метров и две коммунально-складские базы общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также по проекту обустроят улично-дорожную сеть и благоустроят территорию", – цитирует пресс-служба слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.

https://ria.ru/20240602/efimov-1949789923.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы