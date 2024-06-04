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Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три участка по программе КРТ - РИА Новости, 04.06.2024
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15:05 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/efimov-1950391054.html
Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три участка по программе КРТ
Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три участка по программе КРТ - РИА Новости, 04.06.2024
Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три участка по программе КРТ
Власти Москвы выставили на торги право на реорганизацию по программе комплексного развития территорий (КРТ) трех земельных участков на севере города, сообщил... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:05
2024-06-04T15:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право на реорганизацию по программе комплексного развития территорий (КРТ) трех земельных участков на севере города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В столице стартовала заявочная кампания на право редевелопмента трех участков в Восточном Дегунине, которые входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадки составят более 11 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 104,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта на севере столицы появится 230 рабочих мест", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июля, аукцион назначен на 17 июля. Начальная цена торгов составляет 351,39 миллиона рублей. Как указывается в сообщении, проект КРТ затронет территории по адресам: Дубнинская улица, 4 и 50, Дубнинский проезд 2, строение 1. Сейчас там расположены устаревшие объекты."На участках общей площадью 4,2 гектара планируется построить свыше 42 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь появятся жилые дома площадью 32 тысячи квадратных метров и две коммунально-складские базы общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также по проекту обустроят улично-дорожную сеть и благоустроят территорию", – цитирует пресс-служба слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы

Ефимов: в Восточном Дегунине реорганизуют три участка по программе КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Власти Москвы выставили на торги право на реорганизацию по программе комплексного развития территорий (КРТ) трех земельных участков на севере города, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"В столице стартовала заявочная кампания на право редевелопмента трех участков в Восточном Дегунине, которые входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в реорганизацию площадки составят более 11 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается примерно в 104,5 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта на севере столицы появится 230 рабочих мест", – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заявки на участие в торгах принимаются до 9 июля, аукцион назначен на 17 июля. Начальная цена торгов составляет 351,39 миллиона рублей. Как указывается в сообщении, проект КРТ затронет территории по адресам: Дубнинская улица, 4 и 50, Дубнинский проезд 2, строение 1. Сейчас там расположены устаревшие объекты.
"На участках общей площадью 4,2 гектара планируется построить свыше 42 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Так, здесь появятся жилые дома площадью 32 тысячи квадратных метров и две коммунально-складские базы общей площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также по проекту обустроят улично-дорожную сеть и благоустроят территорию", – цитирует пресс-служба слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы
 
 
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