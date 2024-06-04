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Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ* - РИА Новости, 04.06.2024
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12:40 04.06.2024 (обновлено: 12:41 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/duolingo-1950369564.html
Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ*
Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ* - РИА Новости, 04.06.2024
Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ*
Компания Duolingo в ответном письме Роскомнадзору подтвердила, что удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:40
2024-06-04T12:41
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания Duolingo в ответном письме Роскомнадзору подтвердила, что удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, сообщили РИА Новости в регуляторе. Ранее Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, а также потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды и устранить нарушения. "Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сообщении.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ*

Duolingo подтвердила, что удалила из приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания Duolingo в ответном письме Роскомнадзору подтвердила, что удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, сообщили РИА Новости в регуляторе.
Ранее Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, а также потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды и устранить нарушения.
"Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сообщении.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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