https://ria.ru/20240604/duolingo-1950369564.html

Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ*

Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ* - РИА Новости, 04.06.2024

Duolingo удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие ЛГБТ*

Компания Duolingo в ответном письме Роскомнадзору подтвердила, что удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:40

2024-06-04T12:40

2024-06-04T12:41

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания Duolingo в ответном письме Роскомнадзору подтвердила, что удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, сообщили РИА Новости в регуляторе. Ранее Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, а также потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды и устранить нарушения. "Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения", - говорится в сообщении.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240528/yandeks-1948810636.html

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технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)