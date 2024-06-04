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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 04.06.2024 (обновлено: 14:48 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/dron-1950406547.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина - РИА Новости, 04.06.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина
Мужчина был ранен после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:32
2024-06-04T14:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
россия
вячеслав гладков
белгород
украина
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Мужчина был ранен после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями различных частей тела самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. По словам губернатора, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240604/gladkov-1950383355.html
белгородская область
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белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, белгород, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Белгород, Украина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Мужчина был ранен после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями различных частей тела самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.
Глава области добавил, что пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. По словам губернатора, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Последствия попадания беспилотника ВСУ в автобус сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона
13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВооруженные силы УкраиныРоссияВячеслав ГладковБелгородУкраина
 
 
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