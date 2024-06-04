https://ria.ru/20240604/dron-1950406547.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина - РИА Новости, 04.06.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина
Мужчина был ранен после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:32
2024-06-04T14:32
2024-06-04T14:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вооруженные силы украины
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Мужчина был ранен после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями различных частей тела самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. По словам губернатора, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240604/gladkov-1950383355.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Россия, Вячеслав Гладков, Белгород, Украина
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина
Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино