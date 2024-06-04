https://ria.ru/20240604/dron-1950406547.html

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина - РИА Новости, 04.06.2024

При атаке дрона ВСУ в Белгородской области ранен мужчина

Мужчина был ранен после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T14:32

2024-06-04T14:32

2024-06-04T14:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вооруженные силы украины

россия

вячеслав гладков

белгород

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Мужчина был ранен после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в городе Шебекино, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля. Мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями различных частей тела самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что пострадавший будет переведен для дальнейшего лечения в больницу № 2 города Белгорода. По словам губернатора, в результате двух атак загорелись кабина и цистерна транспортного средства. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240604/gladkov-1950383355.html

белгородская область

шебекино

россия

белгород

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, шебекино, вооруженные силы украины, россия, вячеслав гладков, белгород, украина