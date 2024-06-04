https://ria.ru/20240604/dron-1950381779.html
Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром
Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром - РИА Новости, 04.06.2024
Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром
Российский боец был атакован украинским беспилотником и чудом смог увернуться, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:23
2024-06-04T13:23
2024-06-04T13:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2ef93bb34a53f717c8a9736dbf56e31.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российский боец был атакован украинским беспилотником и чудом смог увернуться, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. По его словам, это произошло в период президентских выборов в России. "При атаке дронов командир отделения пытался отбить (дрон - ред.), чудом успел увернуться. Его немного зацепило осколками. Жив здоров, вернулся в строй, готов к бою", - рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что другой его подчинённый, командир взвода, подстрелил вражеский дрон и получил за это медаль.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b40d7d6de5a2872a4fba34ff60e84b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал российского военного, но тот увернулся
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российский боец был атакован украинским беспилотником и чудом смог увернуться, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России.
По его словам, это произошло в период президентских выборов в России.
"При атаке дронов командир отделения пытался отбить (дрон - ред.), чудом успел увернуться. Его немного зацепило осколками. Жив здоров, вернулся в строй, готов к бою", - рассказал собеседник агентства.
Он также добавил, что другой его подчинённый, командир взвода, подстрелил вражеский дрон и получил за это медаль.