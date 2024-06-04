https://ria.ru/20240604/dron-1950381779.html

Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром

Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром - РИА Новости, 04.06.2024

Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром

Российский боец был атакован украинским беспилотником и чудом смог увернуться, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T13:23

2024-06-04T13:23

2024-06-04T13:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российский боец был атакован украинским беспилотником и чудом смог увернуться, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. По его словам, это произошло в период президентских выборов в России. "При атаке дронов командир отделения пытался отбить (дрон - ред.), чудом успел увернуться. Его немного зацепило осколками. Жив здоров, вернулся в строй, готов к бою", - рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что другой его подчинённый, командир взвода, подстрелил вражеский дрон и получил за это медаль.

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины