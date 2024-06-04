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Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/dron-1950381779.html
Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром
Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром - РИА Новости, 04.06.2024
Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром
Российский боец был атакован украинским беспилотником и чудом смог увернуться, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T13:23
2024-06-04T13:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российский боец был атакован украинским беспилотником и чудом смог увернуться, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России. По его словам, это произошло в период президентских выборов в России. "При атаке дронов командир отделения пытался отбить (дрон - ред.), чудом успел увернуться. Его немного зацепило осколками. Жив здоров, вернулся в строй, готов к бою", - рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что другой его подчинённый, командир взвода, подстрелил вражеский дрон и получил за это медаль.
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
россия
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российский боец чудом увернулся от дрона ВСУ под Энергодаром

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал российского военного, но тот увернулся

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российский боец был атакован украинским беспилотником и чудом смог увернуться, рассказал РИА Новости командир подразделения полка 1197 Вооруженных сил России.
По его словам, это произошло в период президентских выборов в России.
"При атаке дронов командир отделения пытался отбить (дрон - ред.), чудом успел увернуться. Его немного зацепило осколками. Жив здоров, вернулся в строй, готов к бою", - рассказал собеседник агентства.
Он также добавил, что другой его подчинённый, командир взвода, подстрелил вражеский дрон и получил за это медаль.
Российский военный об успешной перепрошивке дрона-ретранслятора ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Российские военные успешно перепрошили украинский дрон-ретранслятор
12 марта, 16:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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