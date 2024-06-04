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На Украине действуют более 90 иностранных ДРГ, заявил Гаврилов - РИА Новости, 04.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 04.06.2024 (обновлено: 05:09 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/drg-1950305197.html
На Украине действуют более 90 иностранных ДРГ, заявил Гаврилов
На Украине действуют более 90 иностранных ДРГ, заявил Гаврилов - РИА Новости, 04.06.2024
На Украине действуют более 90 иностранных ДРГ, заявил Гаврилов
На Украине действуют более 90 иностранных диверсионных групп, включая 14 американских, заявил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов в РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T04:08
2024-06-04T05:09
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
константин гаврилов
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Украине действуют более 90 иностранных диверсионных групп, включая 14 американских, заявил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов в интервью газете "Известия". "По данным, которые мы имеем, их подтверждает Пентагон в своих открытых материалах, на Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских. То есть их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны. Они не только обслуживают системы типа Storm Shadow, HIMARS, но и планируют операции", - сказал Гаврилов. Он добавил, что Киев из-за успехов ВС РФ пытается отчаянно "простимулировать" вербовку новых бойцов. Так, по данным Гаврилова, в Испании есть фирма, собирающая испаноговорящих в Латинской Америке, которых отправляют воевать "без каких-либо знаний даже английского языка и особых умений в военном деле". "Если раньше были критерии знания английского, то теперь это необязательно. Даже необязательно уметь стрелять. Главное, чтобы ты прошел пятидневные курсы, как говорят специалисты, и тебя отправляют. То есть сочетание авантюризма, желания побаловаться оружием", - уточнил дипломат. Однако он отметил, что также на Украине есть и наёмники с боевым опытом. "Проблема очень сложная, но, как показывает практика, пошлют они наемников, не пошлют, их очень эффективно уничтожают, и это отбивает охоту дальше наращивать их число. В число пленных они тоже не попадают обычно. Их стараются эвакуировать, чтобы скрыть следы", - добавил Гаврилов. Он подчеркнул, потери среди наёмников скрывают, чтобы не вызывать протестов в западных странах. "Показали бы, разрекламировали, тут бы такое поднялось. Так же как на Украине, тут прячут потери, чтобы не выплачивать компенсации. Так же наемников втихаря хоронят", - подчеркнул он. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
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украина, россия, киев, константин гаврилов, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Константин Гаврилов, В мире, Вооруженные силы Украины
На Украине действуют более 90 иностранных ДРГ, заявил Гаврилов

Гаврилов: на Украине действуют 92 иностранные ДРГ, включая 14 американских

© AP Photo / Mstyslav ChernovВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На Украине действуют более 90 иностранных диверсионных групп, включая 14 американских, заявил глава делегации России на переговорах в Вене Константин Гаврилов в интервью газете "Известия".
"По данным, которые мы имеем, их подтверждает Пентагон в своих открытых материалах, на Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских. То есть их генералы, их офицеры, которые как бы наемники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны. Они не только обслуживают системы типа Storm Shadow, HIMARS, но и планируют операции", - сказал Гаврилов.
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Он добавил, что Киев из-за успехов ВС РФ пытается отчаянно "простимулировать" вербовку новых бойцов. Так, по данным Гаврилова, в Испании есть фирма, собирающая испаноговорящих в Латинской Америке, которых отправляют воевать "без каких-либо знаний даже английского языка и особых умений в военном деле".
"Если раньше были критерии знания английского, то теперь это необязательно. Даже необязательно уметь стрелять. Главное, чтобы ты прошел пятидневные курсы, как говорят специалисты, и тебя отправляют. То есть сочетание авантюризма, желания побаловаться оружием", - уточнил дипломат.
Однако он отметил, что также на Украине есть и наёмники с боевым опытом. "Проблема очень сложная, но, как показывает практика, пошлют они наемников, не пошлют, их очень эффективно уничтожают, и это отбивает охоту дальше наращивать их число. В число пленных они тоже не попадают обычно. Их стараются эвакуировать, чтобы скрыть следы", - добавил Гаврилов.
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Он подчеркнул, потери среди наёмников скрывают, чтобы не вызывать протестов в западных странах. "Показали бы, разрекламировали, тут бы такое поднялось. Так же как на Украине, тут прячут потери, чтобы не выплачивать компенсации. Так же наемников втихаря хоронят", - подчеркнул он.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевКонстантин ГавриловВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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