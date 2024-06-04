https://ria.ru/20240604/donetsk-1950477184.html
В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ
В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ - РИА Новости, 04.06.2024
В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ
Неразорвавшиеся боеприпасы украинских войск обнаружены на территории школы в Кировском районе Донецка, сообщило министерство информации ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:36
2024-06-04T17:36
2024-06-04T17:36
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809650318_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_80414f8477d8e08730bc3371a31c0eea.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Неразорвавшиеся боеприпасы украинских войск обнаружены на территории школы в Кировском районе Донецка, сообщило министерство информации ДНР в Telegram-канале. "На территории школы №82 в Кировском районе Донецка обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили боеприпас с беспилотника. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240319/donbass-1934204418.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809650318_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31943428ff9c3f0568a84f251a200c63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ
На территории школы в Донецке нашли неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ