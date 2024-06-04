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В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ - РИА Новости, 04.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/donetsk-1950477184.html
В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ
В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ - РИА Новости, 04.06.2024
В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ
Неразорвавшиеся боеприпасы украинских войск обнаружены на территории школы в Кировском районе Донецка, сообщило министерство информации ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:36
2024-06-04T17:36
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Неразорвавшиеся боеприпасы украинских войск обнаружены на территории школы в Кировском районе Донецка, сообщило министерство информации ДНР в Telegram-канале. "На территории школы №82 в Кировском районе Донецка обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили боеприпас с беспилотника. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240319/donbass-1934204418.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ

На территории школы в Донецке нашли неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБоеприпас в Донецке
Боеприпас в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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Боеприпас в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Неразорвавшиеся боеприпасы украинских войск обнаружены на территории школы в Кировском районе Донецка, сообщило министерство информации ДНР в Telegram-канале.
"На территории школы №82 в Кировском районе Донецка обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении ведомства.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили боеприпас с беспилотника.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Суббоеприпас - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
В ДНР нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО
19 марта, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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