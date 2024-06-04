https://ria.ru/20240604/donetsk-1950477184.html

В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ

В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ - РИА Новости, 04.06.2024

В Донецке обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы ВСУ

Неразорвавшиеся боеприпасы украинских войск обнаружены на территории школы в Кировском районе Донецка, сообщило министерство информации ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:36

2024-06-04T17:36

2024-06-04T17:36

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Неразорвавшиеся боеприпасы украинских войск обнаружены на территории школы в Кировском районе Донецка, сообщило министерство информации ДНР в Telegram-канале. "На территории школы №82 в Кировском районе Донецка обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы вооруженных формирований Украины", - говорится в сообщении ведомства. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также сбросили боеприпас с беспилотника. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240319/donbass-1934204418.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия