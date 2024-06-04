https://ria.ru/20240604/donetsk-1950338364.html
В Донецке двое мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с дрона
В Донецке двое мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с дрона - РИА Новости, 04.06.2024
В Донецке двое мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с дрона
Двое мирных жителей получили ранения при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка во вторник, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:47
2024-06-04T10:47
2024-06-04T11:04
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка во вторник, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранены мужчины 1996 и 1979 годов рождения", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что обстрелы ВСУ повредили также ряд частных домов по улицам Райской и Керамической в Кировском районе города. Ранее ведомство сообщило, что в 7.40 мск вторника украинский дрон сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240604/obstrely-1950313088.html
https://ria.ru/20231209/obstrel-1914856777.html
петровский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Донецке двое мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с дрона
При сбросе боеприпаса с дрона ВСУ в Донецке пострадали пострадали два человека