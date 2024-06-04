https://ria.ru/20240604/donetsk-1950338364.html

В Донецке двое мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с дрона

В Донецке двое мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с дрона - РИА Новости, 04.06.2024

В Донецке двое мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с дрона

Двое мирных жителей получили ранения при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка во вторник, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:47

2024-06-04T10:47

2024-06-04T11:04

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка во вторник, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранены мужчины 1996 и 1979 годов рождения", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что обстрелы ВСУ повредили также ряд частных домов по улицам Райской и Керамической в Кировском районе города. Ранее ведомство сообщило, что в 7.40 мск вторника украинский дрон сбросил боеприпас в Петровском районе Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950313088.html

https://ria.ru/20231209/obstrel-1914856777.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия