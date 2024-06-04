https://ria.ru/20240604/dipanserizatsiya-1950349568.html
В Татарстане 290 тысяч пожилых сельчан прошли диспансеризацию по нацпроекту
В Татарстане 290 тысяч пожилых сельчан прошли диспансеризацию по нацпроекту - РИА Новости, 04.06.2024
В Татарстане 290 тысяч пожилых сельчан прошли диспансеризацию по нацпроекту
Около 290 тысяч пожилых сельских жителей в Татарстане прошли диспансеризацию за пять лет в рамках национального проекта "Демография", сообщила министр труда,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:24
2024-06-04T11:24
2024-06-04T11:24
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
диспансеризация
всероссийская диспансеризация
здоровье
пожилые
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/62/1520496218_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_7fa645edc70c3630fc1e6e48555668ac.jpg
КАЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости. Около 290 тысяч пожилых сельских жителей в Татарстане прошли диспансеризацию за пять лет в рамках национального проекта "Демография", сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова. "С 2019 по 2023 годы 288,1 тысячи пожилых людей, проживающих на селе, были доставлены в медицинские организации на диспансеризацию", - сказала она на пресс-конференции. Министр напомнила, что в 2019 году за счет средств федерального бюджета в Татарстане было приобретено 43 автомобиля для доставки граждан старше 65 лет, проживающих на селе, на диспансеризацию, профмедосмотр и медобследование. Оно проходит в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В 2024 году в медучреждения доставлены уже 20,9 тысячи человек. По словам Зариповой, ежегодно по итогам диспансеризации порядка 100 пожилых людей направляются сразу на операционный стол и более тысячи человек - на углубленную диспансеризацию. Это помогает как увеличить продолжительность жизни, так и улучшить качество жизни пожилых людей. В рамках нацпроекта в системе долговременного ухода ежегодно в Татарстане более 18 тысяч пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому. В наиболее сложных случаях пожилым людям бесплатно оказываются услуги сиделок. Министр добавила, что в Татарстане 27 пунктов проката технических средств реабилитации предоставили услуги 1,7 тысячи граждан. В 2024 году планируется открыть еще 18 пунктов проката.
https://ria.ru/20240112/kletki-1920920720.html
https://ria.ru/20240529/podderzhka-1949226209.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152049/62/1520496218_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_988308b260fdbc5c61d9fd45d58908f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), диспансеризация, всероссийская диспансеризация, здоровье, пожилые, нацпроекты
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), диспансеризация, Всероссийская диспансеризация, Здоровье, пожилые, Нацпроекты
КАЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости. Около 290 тысяч пожилых сельских жителей в Татарстане прошли диспансеризацию за пять лет в рамках национального проекта "Демография", сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.
"С 2019 по 2023 годы 288,1 тысячи пожилых людей, проживающих на селе, были доставлены в медицинские организации на диспансеризацию", - сказала она на пресс-конференции.
Министр напомнила, что в 2019 году за счет средств федерального бюджета в Татарстане
было приобретено 43 автомобиля для доставки граждан старше 65 лет, проживающих на селе, на диспансеризацию, профмедосмотр и медобследование. Оно проходит в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В 2024 году в медучреждения доставлены уже 20,9 тысячи человек.
По словам Зариповой, ежегодно по итогам диспансеризации порядка 100 пожилых людей направляются сразу на операционный стол и более тысячи человек - на углубленную диспансеризацию. Это помогает как увеличить продолжительность жизни, так и улучшить качество жизни пожилых людей.
В рамках нацпроекта в системе долговременного ухода ежегодно в Татарстане более 18 тысяч пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому. В наиболее сложных случаях пожилым людям бесплатно оказываются услуги сиделок.
Министр добавила, что в Татарстане 27 пунктов проката технических средств реабилитации предоставили услуги 1,7 тысячи граждан. В 2024 году планируется открыть еще 18 пунктов проката.