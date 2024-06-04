https://ria.ru/20240604/dipanserizatsiya-1950349568.html

В Татарстане 290 тысяч пожилых сельчан прошли диспансеризацию по нацпроекту

В Татарстане 290 тысяч пожилых сельчан прошли диспансеризацию по нацпроекту - РИА Новости, 04.06.2024

В Татарстане 290 тысяч пожилых сельчан прошли диспансеризацию по нацпроекту

Около 290 тысяч пожилых сельских жителей в Татарстане прошли диспансеризацию за пять лет в рамках национального проекта "Демография", сообщила министр труда,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:24

2024-06-04T11:24

2024-06-04T11:24

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

диспансеризация

всероссийская диспансеризация

здоровье

пожилые

нацпроекты

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КАЗАНЬ, 4 июн — РИА Новости. Около 290 тысяч пожилых сельских жителей в Татарстане прошли диспансеризацию за пять лет в рамках национального проекта "Демография", сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова. "С 2019 по 2023 годы 288,1 тысячи пожилых людей, проживающих на селе, были доставлены в медицинские организации на диспансеризацию", - сказала она на пресс-конференции. Министр напомнила, что в 2019 году за счет средств федерального бюджета в Татарстане было приобретено 43 автомобиля для доставки граждан старше 65 лет, проживающих на селе, на диспансеризацию, профмедосмотр и медобследование. Оно проходит в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В 2024 году в медучреждения доставлены уже 20,9 тысячи человек. По словам Зариповой, ежегодно по итогам диспансеризации порядка 100 пожилых людей направляются сразу на операционный стол и более тысячи человек - на углубленную диспансеризацию. Это помогает как увеличить продолжительность жизни, так и улучшить качество жизни пожилых людей. В рамках нацпроекта в системе долговременного ухода ежегодно в Татарстане более 18 тысяч пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому. В наиболее сложных случаях пожилым людям бесплатно оказываются услуги сиделок. Министр добавила, что в Татарстане 27 пунктов проката технических средств реабилитации предоставили услуги 1,7 тысячи граждан. В 2024 году планируется открыть еще 18 пунктов проката.

https://ria.ru/20240112/kletki-1920920720.html

https://ria.ru/20240529/podderzhka-1949226209.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), диспансеризация, всероссийская диспансеризация, здоровье, пожилые, нацпроекты