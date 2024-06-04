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Девочка погибла, выпав из кабины трактора в Адыгее
Девочка погибла, выпав из кабины трактора в Адыгее - РИА Новости, 04.06.2024
Девочка погибла, выпав из кабины трактора в Адыгее
Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, выпавшей из кабины трактора через открытое окно в Адыгее, сообщили в СУСКР по республике. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:11
2024-06-04T22:11
2024-06-04T22:18
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, выпавшей из кабины трактора через открытое окно в Адыгее, сообщили в СУСКР по республике. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ, по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла малолетняя девочка (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Установлено, что в понедельник днем не имеющий водительского удостоверения на право управления транспортными средствами мужчина усадил в кабину трактора "Беларусь 82.1" четверых малолетних детей. Водитель выполнял манёвр задним ходом и "допустил выпадение малолетней девочки" из кабины трактора через открытое окно, в результате чего "она получила травмы головы от выступающих частей кабины". Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь, однако она скончалась по пути в лечебное учреждение. Отмечается, что в отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, республика адыгея
Происшествия, Россия, Республика Адыгея
Девочка погибла, выпав из кабины трактора в Адыгее
СК завел дело после гибели девочки, выпавшей из кабины трактора в Адыгее
КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, выпавшей из кабины трактора через открытое окно в Адыгее, сообщили в СУСКР по республике.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ
, по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла малолетняя девочка (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в понедельник днем не имеющий водительского удостоверения на право управления транспортными средствами мужчина усадил в кабину трактора "Беларусь 82.1" четверых малолетних детей. Водитель выполнял манёвр задним ходом и "допустил выпадение малолетней девочки" из кабины трактора через открытое окно, в результате чего "она получила травмы головы от выступающих частей кабины". Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь, однако она скончалась по пути в лечебное учреждение.
Отмечается, что в отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения.