https://ria.ru/20240604/devochka-1950526422.html

Девочка погибла, выпав из кабины трактора в Адыгее

Девочка погибла, выпав из кабины трактора в Адыгее - РИА Новости, 04.06.2024

Девочка погибла, выпав из кабины трактора в Адыгее

Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, выпавшей из кабины трактора через открытое окно в Адыгее, сообщили в СУСКР по республике. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:11

2024-06-04T22:11

2024-06-04T22:18

происшествия

россия

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девочки, выпавшей из кабины трактора через открытое окно в Адыгее, сообщили в СУСКР по республике. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 4 статьи 264 УК РФ, по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла малолетняя девочка (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Установлено, что в понедельник днем не имеющий водительского удостоверения на право управления транспортными средствами мужчина усадил в кабину трактора "Беларусь 82.1" четверых малолетних детей. Водитель выполнял манёвр задним ходом и "допустил выпадение малолетней девочки" из кабины трактора через открытое окно, в результате чего "она получила травмы головы от выступающих частей кабины". Ребенку незамедлительно была оказана медицинская помощь, однако она скончалась по пути в лечебное учреждение. Отмечается, что в отношении подозреваемого решается вопрос о мере пресечения.

https://ria.ru/20240401/mytischi-1937032767.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, республика адыгея