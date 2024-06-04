Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/deti-1950319304.html
Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"
Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.06.2024
Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"
Все дети, которые потеряли при теракте в "Крокус сити холл" в Подмосковье обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:04
2024-06-04T09:04
россия
ольга ярославская
ксения мишонова
владимир путин
крокус сити холл
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939117470_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_f2fa0bc5e327ca9cfac9eccd55c70e32.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все дети, которые потеряли при теракте в "Крокус сити холл" в Подмосковье обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. "Все дети, которые потеряли в этом теракте обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях. И, конечно же, и специалисты соцзащиты, и семейных центров оказывают всяческую поддержку, в том числе психологическую, этим семьям, потому что надо людям помочь отгоревать потерю ближних. Эти семьи стоят на особом контроле, и любая просьба от них находит отклик в департаменте добрых дел", - рассказала Ярославская. Она отметила, что с первых часов совместно с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой следили за состоянием пострадавших детей в больницах и навещали их. "Есть дети, которые потеряли маму или папу, есть семьи, которые полностью погибли в этой трагедии, и их родственники обращались ко мне, когда не могли найти близких. Это страшная история. Об этом очень больно говорить, вспоминать. Бессмысленность этой жертвы ужасает. Когда видишь, как изуродованные дети с множественными огнестрельными ранениями борются за свою жизнь в палате реанимации, думаешь, что ничего страшнее этого нет", - подчеркнула собеседница агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
https://ria.ru/20240323/pomosch-1935238472.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939117470_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_a1974aacc6959c1706d84f5fea99e72e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга ярославская, ксения мишонова, владимир путин, крокус сити холл, общество
Россия, Ольга Ярославская, Ксения Мишонова, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Общество
Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"

Омбудсмен: дети, потерявшие родителей в "Крокусе", находятся под опекой

© Фото : Crocus GroupМемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске
Мемориал возле Крокус Сити Холла в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Crocus Group
Мемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все дети, которые потеряли при теракте в "Крокус сити холл" в Подмосковье обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
"Все дети, которые потеряли в этом теракте обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях. И, конечно же, и специалисты соцзащиты, и семейных центров оказывают всяческую поддержку, в том числе психологическую, этим семьям, потому что надо людям помочь отгоревать потерю ближних. Эти семьи стоят на особом контроле, и любая просьба от них находит отклик в департаменте добрых дел", - рассказала Ярославская.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась
23 марта, 04:37
Она отметила, что с первых часов совместно с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой следили за состоянием пострадавших детей в больницах и навещали их.
«
"Есть дети, которые потеряли маму или папу, есть семьи, которые полностью погибли в этой трагедии, и их родственники обращались ко мне, когда не могли найти близких. Это страшная история. Об этом очень больно говорить, вспоминать. Бессмысленность этой жертвы ужасает. Когда видишь, как изуродованные дети с множественными огнестрельными ранениями борются за свою жизнь в палате реанимации, думаешь, что ничего страшнее этого нет", - подчеркнула собеседница агентства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
В Москве введут допвыплаты на детей, потерявших родителей в "Крокусе"
23 марта, 11:59
 
РоссияОльга ЯрославскаяКсения МишоноваВладимир ПутинКрокус Сити ХоллОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала