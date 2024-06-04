https://ria.ru/20240604/deti-1950319304.html

Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"

Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.06.2024

Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"

Все дети, которые потеряли при теракте в "Крокус сити холл" в Подмосковье обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:04

2024-06-04T09:04

2024-06-04T09:04

россия

ольга ярославская

ксения мишонова

владимир путин

крокус сити холл

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939117470_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_f2fa0bc5e327ca9cfac9eccd55c70e32.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все дети, которые потеряли при теракте в "Крокус сити холл" в Подмосковье обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская. "Все дети, которые потеряли в этом теракте обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях. И, конечно же, и специалисты соцзащиты, и семейных центров оказывают всяческую поддержку, в том числе психологическую, этим семьям, потому что надо людям помочь отгоревать потерю ближних. Эти семьи стоят на особом контроле, и любая просьба от них находит отклик в департаменте добрых дел", - рассказала Ярославская. Она отметила, что с первых часов совместно с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой следили за состоянием пострадавших детей в больницах и навещали их. "Есть дети, которые потеряли маму или папу, есть семьи, которые полностью погибли в этой трагедии, и их родственники обращались ко мне, когда не могли найти близких. Это страшная история. Об этом очень больно говорить, вспоминать. Бессмысленность этой жертвы ужасает. Когда видишь, как изуродованные дети с множественными огнестрельными ранениями борются за свою жизнь в палате реанимации, думаешь, что ничего страшнее этого нет", - подчеркнула собеседница агентства. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

https://ria.ru/20240323/pomosch-1935238472.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ольга ярославская, ксения мишонова, владимир путин, крокус сити холл, общество