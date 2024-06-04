Омбудсмен рассказала о детях, потерявших родителей при теракте в "Крокусе"
Омбудсмен: дети, потерявшие родителей в "Крокусе", находятся под опекой
© Фото : Crocus GroupМемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске
© Фото : Crocus Group
Мемориал возле "Крокус Сити Холла" в подмосковном Красногорске. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все дети, которые потеряли при теракте в "Крокус сити холл" в Подмосковье обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
"Все дети, которые потеряли в этом теракте обоих родителей или единственного родителя, сейчас находятся под опекой в своих же семьях. И, конечно же, и специалисты соцзащиты, и семейных центров оказывают всяческую поддержку, в том числе психологическую, этим семьям, потому что надо людям помочь отгоревать потерю ближних. Эти семьи стоят на особом контроле, и любая просьба от них находит отклик в департаменте добрых дел", - рассказала Ярославская.
Она отметила, что с первых часов совместно с уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой следили за состоянием пострадавших детей в больницах и навещали их.
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"Есть дети, которые потеряли маму или папу, есть семьи, которые полностью погибли в этой трагедии, и их родственники обращались ко мне, когда не могли найти близких. Это страшная история. Об этом очень больно говорить, вспоминать. Бессмысленность этой жертвы ужасает. Когда видишь, как изуродованные дети с множественными огнестрельными ранениями борются за свою жизнь в палате реанимации, думаешь, что ничего страшнее этого нет", - подчеркнула собеседница агентства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.