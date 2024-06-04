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Рада вызвала министра МВД из-за мобилизации сотрудников ГСЧС - РИА Новости, 04.06.2024
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14:40 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/deputat-1950409743.html
Рада вызвала министра МВД из-за мобилизации сотрудников ГСЧС
Рада вызвала министра МВД из-за мобилизации сотрудников ГСЧС - РИА Новости, 04.06.2024
Рада вызвала министра МВД из-за мобилизации сотрудников ГСЧС
Верховная рада Украины вызвала министра внутренних дел Игоря Клименко из-за мобилизации сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил во... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T14:40
2024-06-04T14:40
в мире
украина
алексей гончаренко
игорь клименко
ирина геращенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины вызвала министра внутренних дел Игоря Клименко из-за мобилизации сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.Гончаренко в субботу сообщал, что власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС. &quot;То, что сейчас происходит с бронированием спасателей ГСЧС и незаконным давлением на них, - просто абсурд. Только что по моему требованию Рада проголосовала за то, чтобы вызвать министра МВД Клименко. Пусть придет и все объяснит&quot;, - написал Гончаренко.Депутат Рады Ирина Геращенко в свою очередь добавила, что для вызова министра необходимо 150 голосов, за решение проголосовали 165 парламентариев. По ее словам, Госслужба по ЧС и так работает на пределе, поэтому странно требовать мобилизации от спасателей. "Есть много сигналов от работников ГСЧС, которых сейчас заставляют переводиться в полицию, угрожая мобилизацией", - написала она в своем Telegram-канале. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938677661.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, игорь клименко, ирина геращенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Игорь Клименко, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
Рада вызвала министра МВД из-за мобилизации сотрудников ГСЧС

Депутат: Рада вызвала министра внутренних дел из-за мобилизации спасателей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Верховная рада Украины вызвала министра внутренних дел Игоря Клименко из-за мобилизации сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщил во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Гончаренко в субботу сообщал, что власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации
8 апреля, 17:47
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"То, что сейчас происходит с бронированием спасателей ГСЧС и незаконным давлением на них, - просто абсурд. Только что по моему требованию Рада проголосовала за то, чтобы вызвать министра МВД Клименко. Пусть придет и все объяснит", - написал Гончаренко.

Депутат Рады Ирина Геращенко в свою очередь добавила, что для вызова министра необходимо 150 голосов, за решение проголосовали 165 парламентариев. По ее словам, Госслужба по ЧС и так работает на пределе, поэтому странно требовать мобилизации от спасателей. "Есть много сигналов от работников ГСЧС, которых сейчас заставляют переводиться в полицию, угрожая мобилизацией", - написала она в своем Telegram-канале.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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В миреУкраинаАлексей ГончаренкоИгорь КлименкоИрина ГеращенкоВерховная Рада Украины
 
 
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