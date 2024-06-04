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В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО - РИА Новости, 04.06.2024
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06:17 04.06.2024 (обновлено: 14:54 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/delo-1950310176.html
В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО
В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО
В Москве водитель такси высадил из автомобиля пассажиров — участников спецоперации, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T06:17
2024-06-04T14:54
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве водитель такси высадил из автомобиля пассажиров — участников спецоперации, сообщил СК в Telegram-канале. "В социальных медиа сообщается, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и высадил из автомобиля пассажиров — участников специальной военной операции", — уточнили в ведомстве. СК по Москве возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950267048.html
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО

СК возбудил уголовное дело против таксиста в Москве, высадившего участников СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве водитель такси высадил из автомобиля пассажиров — участников спецоперации, сообщил СК в Telegram-канале.
"В социальных медиа сообщается, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и высадил из автомобиля пассажиров — участников специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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