https://ria.ru/20240604/delo-1950310176.html

В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО

В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве таксист высадил из автомобиля участников СВО

В Москве водитель такси высадил из автомобиля пассажиров — участников спецоперации, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T06:17

2024-06-04T06:17

2024-06-04T14:54

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Москве водитель такси высадил из автомобиля пассажиров — участников спецоперации, сообщил СК в Telegram-канале. "В социальных медиа сообщается, что в Москве водитель такси негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и высадил из автомобиля пассажиров — участников специальной военной операции", — уточнили в ведомстве. СК по Москве возбудил уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950267048.html

https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html

россия

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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)