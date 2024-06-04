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В Чувашии не подтвердили факт раздевания выпускников на досмотре перед ЕГЭ - РИА Новости, 04.06.2024
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23:07 04.06.2024 (обновлено: 23:09 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/chuvashiya-1950531920.html
В Чувашии не подтвердили факт раздевания выпускников на досмотре перед ЕГЭ
В Чувашии не подтвердили факт раздевания выпускников на досмотре перед ЕГЭ - РИА Новости, 04.06.2024
В Чувашии не подтвердили факт раздевания выпускников на досмотре перед ЕГЭ
Министерство образования Чувашии не нашло подтверждения факта раздевания выпускников до нижнего белья на досмотре перед сдачей единого государственного... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T23:07
2024-06-04T23:09
чувашская республика (чувашия)
единый государственный экзамен (егэ)
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УФА, 4 июн – РИА Новости. Министерство образования Чувашии не нашло подтверждения факта раздевания выпускников до нижнего белья на досмотре перед сдачей единого государственного экзамена, сообщает ведомство в своем "Вконтакте". Ранее чувашская прокуратура организовала проверку сообщений в соцсетях о том, что школьникам в селе Яльчики на досмотре перед сдачей ЕГЭ пришлось раздеваться до нижнего белья перед охранником. В минобразования региона сообщали, что организовали служебное разбирательство. Во вторник ведомство сообщило, что после проверки информация о раздевании выпускников не получила подтверждения. "В ходе служебного расследования были просмотрены записи с видеокамеры, установленной во входной группе школы, для оценки достоверности информации опрошены специалисты пункта проведения экзамена, которые были задействованы в обеспечении допуска детей в ППЭ, с них взяты объяснительные. Факт раздевания выпускников до нижнего белья не подтверждается", - говорится в релизе. Министерство образования Чувашской Республики оставляет за собой право обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240604/shkolnik-1950476374.html
https://ria.ru/20240601/ege-1949912958.html
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чувашская республика (чувашия), единый государственный экзамен (егэ)
Чувашская Республика (Чувашия), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Чувашии не подтвердили факт раздевания выпускников на досмотре перед ЕГЭ

В Чувашии не подтвердили факт раздевания выпускников до нижнего белья перед ЕГЭ

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в школе . Архивное фото
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УФА, 4 июн – РИА Новости. Министерство образования Чувашии не нашло подтверждения факта раздевания выпускников до нижнего белья на досмотре перед сдачей единого государственного экзамена, сообщает ведомство в своем "Вконтакте".
Ранее чувашская прокуратура организовала проверку сообщений в соцсетях о том, что школьникам в селе Яльчики на досмотре перед сдачей ЕГЭ пришлось раздеваться до нижнего белья перед охранником.
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В минобразования региона сообщали, что организовали служебное разбирательство.
Во вторник ведомство сообщило, что после проверки информация о раздевании выпускников не получила подтверждения.
«
"В ходе служебного расследования были просмотрены записи с видеокамеры, установленной во входной группе школы, для оценки достоверности информации опрошены специалисты пункта проведения экзамена, которые были задействованы в обеспечении допуска детей в ППЭ, с них взяты объяснительные. Факт раздевания выпускников до нижнего белья не подтверждается", - говорится в релизе.
Министерство образования Чувашской Республики оставляет за собой право обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации, добавили в ведомстве.
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Чувашская Республика (Чувашия)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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