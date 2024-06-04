https://ria.ru/20240604/chop-1950309798.html

ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии

ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии - РИА Новости, 04.06.2024

ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии

Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус Сити Холле", где погибли 145 человек, выяснило РИА Новости на РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T06:06

2024-06-04T06:06

2024-06-04T11:08

красногорск

эмин агаларов

крокус сити холл

крокус

общество

теракт в "крокус сити холле"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936353739_659:0:3071:1357_1920x0_80_0_0_d3daa677a8b3d443fc5c17099f8d138c.jpg

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус Сити Холле", где погибли 145 человек, выяснило РИА Новости на основе баз открытых данных. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов спустя несколько дней высказал мнение, что никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам, и нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. За пару лет до этого — в 2019 году — лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии, продлении срока ее действия. Однако 24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля. Согласно данным системы "БИР-Аналитик", в настоящее время у ЧОП "Крокус профи" нет лицензий. Сотрудники "Крокус Сити Молл" не смогли пояснить РИА Новости, есть ли у ЧОП "Крокус профи" офис и где он находится. Юридический адрес компании, согласно данным из открытых источников, находится на улице Международная в Красногорске, что недалеко от "Крокус Сити Холла". По номеру телефона ЧОПа, который указан в поисковой системе, никто не отвечает. В то же время в "Крокусе" продолжает работать охрана, однако сотрудниками какой компании они являются, неизвестно, поскольку на их форме отсутствует опознавательные символика. В пресс-службе Crocus Croup на вопрос РИА Новости о нынешней охранной компании не ответили.

https://ria.ru/20240603/krokus-1950190295.html

https://ria.ru/20240528/krokus-1948803413.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красногорск, эмин агаларов, крокус сити холл, крокус, общество