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ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии - РИА Новости, 04.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:06 04.06.2024 (обновлено: 11:08 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/chop-1950309798.html
ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии
ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии - РИА Новости, 04.06.2024
ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии
Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус Сити Холле", где погибли 145 человек, выяснило РИА Новости на РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T06:06
2024-06-04T11:08
красногорск
эмин агаларов
крокус сити холл
крокус
общество
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус Сити Холле", где погибли 145 человек, выяснило РИА Новости на основе баз открытых данных. Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов спустя несколько дней высказал мнение, что никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам, и нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны. Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. За пару лет до этого — в 2019 году — лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии, продлении срока ее действия. Однако 24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля. Согласно данным системы "БИР-Аналитик", в настоящее время у ЧОП "Крокус профи" нет лицензий. Сотрудники "Крокус Сити Молл" не смогли пояснить РИА Новости, есть ли у ЧОП "Крокус профи" офис и где он находится. Юридический адрес компании, согласно данным из открытых источников, находится на улице Международная в Красногорске, что недалеко от "Крокус Сити Холла". По номеру телефона ЧОПа, который указан в поисковой системе, никто не отвечает. В то же время в "Крокусе" продолжает работать охрана, однако сотрудниками какой компании они являются, неизвестно, поскольку на их форме отсутствует опознавательные символика. В пресс-службе Crocus Croup на вопрос РИА Новости о нынешней охранной компании не ответили.
https://ria.ru/20240603/krokus-1950190295.html
https://ria.ru/20240528/krokus-1948803413.html
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Новости
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красногорск, эмин агаларов, крокус сити холл, крокус, общество
Красногорск, Эмин Агаларов, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество, Теракт в "Крокус Сити Холле"
ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии

ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в Красногорске

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус Сити Холле", где погибли 145 человек, выяснило РИА Новости на основе баз открытых данных.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
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Сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов спустя несколько дней высказал мнение, что никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам, и нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. За пару лет до этого — в 2019 году — лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии, продлении срока ее действия.
Однако 24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля.
Согласно данным системы "БИР-Аналитик", в настоящее время у ЧОП "Крокус профи" нет лицензий. Сотрудники "Крокус Сити Молл" не смогли пояснить РИА Новости, есть ли у ЧОП "Крокус профи" офис и где он находится. Юридический адрес компании, согласно данным из открытых источников, находится на улице Международная в Красногорске, что недалеко от "Крокус Сити Холла". По номеру телефона ЧОПа, который указан в поисковой системе, никто не отвечает.
В то же время в "Крокусе" продолжает работать охрана, однако сотрудниками какой компании они являются, неизвестно, поскольку на их форме отсутствует опознавательные символика. В пресс-службе Crocus Croup на вопрос РИА Новости о нынешней охранной компании не ответили.
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