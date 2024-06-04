ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии
ЧОП "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в Красногорске
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Частное охранное предприятие "Крокус профи" лишилось лицензии спустя месяц после теракта в "Крокус Сити Холле", где погибли 145 человек, выяснило РИА Новости на основе баз открытых данных.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.
Сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development, Эмин Агаларов спустя несколько дней высказал мнение, что никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам, и нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны.
Согласно документам, с которыми ознакомилось РИА Новости, последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. За пару лет до этого — в 2019 году — лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии, продлении срока ее действия.
Однако 24 апреля налоговые органы зафиксировали сведения об отзыве лицензии у предприятия лицензирующим органом. Такие же сведения были зафиксированы дважды 25 апреля.
Согласно данным системы "БИР-Аналитик", в настоящее время у ЧОП "Крокус профи" нет лицензий. Сотрудники "Крокус Сити Молл" не смогли пояснить РИА Новости, есть ли у ЧОП "Крокус профи" офис и где он находится. Юридический адрес компании, согласно данным из открытых источников, находится на улице Международная в Красногорске, что недалеко от "Крокус Сити Холла". По номеру телефона ЧОПа, который указан в поисковой системе, никто не отвечает.
В то же время в "Крокусе" продолжает работать охрана, однако сотрудниками какой компании они являются, неизвестно, поскольку на их форме отсутствует опознавательные символика. В пресс-службе Crocus Croup на вопрос РИА Новости о нынешней охранной компании не ответили.