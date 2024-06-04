https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950355288.html
В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:48
2024-06-04T11:48
2024-06-04T11:48
россия
артур чилингаров
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950350002_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3be7ff34dd9c2d42a10f268af7a4c8bd.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике, завершилось в Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище. Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950350002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa2aab9d87a07b9a6629827d81a6f5e3.jpg
Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым.
Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме.
Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна.
2024-06-04T11:48
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, артур чилингаров, владимир путин, москва
Россия, Артур Чилингаров, Владимир Путин, Москва
В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
В Москве завершилось прощание с легендарным полярником Артуром Чилингаровым