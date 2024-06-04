https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950355288.html

В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым

В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024

В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым

Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:48

2024-06-04T11:48

2024-06-04T11:48

россия

артур чилингаров

владимир путин

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике, завершилось в Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище. Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html

россия

москва

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Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым. Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме. Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна. 2024-06-04T11:48 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, артур чилингаров, владимир путин, москва