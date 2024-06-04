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В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
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11:48 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950355288.html
В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым
Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:48
2024-06-04T11:48
россия
артур чилингаров
владимир путин
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике, завершилось в Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище. Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
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россия
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Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым. Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме. Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна.
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россия, артур чилингаров, владимир путин, москва
Россия, Артур Чилингаров, Владимир Путин, Москва
В Москве завершилось прощание с Артуром Чилингаровым

В Москве завершилось прощание с легендарным полярником Артуром Чилингаровым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
Церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Прощание с легендарным полярником, Героем Советского Союза, Героем России Артуром Чилингаровым, внесшим огромный вклад в укрепление позиций РФ в Арктике, завершилось в Москве в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Похоронят Чилингарова на Новодевичьем кладбище.
Артур Николаевич Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни.
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, он внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
Перед началом церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя
07:47
 
РоссияАртур ЧилингаровВладимир ПутинМосква
 
 
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