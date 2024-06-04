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Володин назвал Чилингарова человеком, который сделал себя сам - РИА Новости, 04.06.2024
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11:40 04.06.2024 (обновлено: 14:54 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950353665.html
Володин назвал Чилингарова человеком, который сделал себя сам
Володин назвал Чилингарова человеком, который сделал себя сам - РИА Новости, 04.06.2024
Володин назвал Чилингарова человеком, который сделал себя сам
Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал проститься с полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым, назвав его достоянием всего мира, человеком планетарного... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:40
2024-06-04T14:54
россия
арктика
артур чилингаров
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал проститься с полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым, назвав его достоянием всего мира, человеком планетарного масштаба, который "сделал себя сам", передает корреспондент РИА Новости. Желающие проститься с Чилингаровым уже выстроились в очередь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, где состоится отпевание, многие принесли с собой цветы. "Сегодня мы прощаемся с Артуром Николаевичем Чилингаровым. Человеком, которого знает не только вся Россия. Он - достояние всего мира, человек планетарного масштаба. Поэтому когда мы говорим о работе его в Госдуме, это лишь малая часть его биографии. Он сделал себя сам", - сказал Володин. Спикер ГД отметил, что жизнь Чилингарова всегда была связана с риском, с выбором решений в ходе исследований Арктики и океанов или в политике. "Он тоже не искал себе там, где проще, представляя на протяжении 14 лет Ненецкий АО. Он с огромной любовью говорил о людях, об избирателях, и делал всё для того, чтобы найти возможность им помочь", - добавил Володин. Он отметил, что о Чилингарове можно говорить бесконечно, потому что, "даже когда понимаешь, что его нет, все воспоминания радостные, позитивные". "Вот таким он нам запомнится. Таким он был. И нам крайне важно, чтобы память о нем жила в наших сердцах, и тогда он будет с нами, и то, чем он занимался, получит продолжение", - подчеркнул Володин. "Мы будем, Артур Николаевич, Вас помнить жизнерадостным, энергичным, отстаивающим свою позицию, всегда куда-то спешащим, открывающим новые горизонты. И конечно для всех, Артур Николаевич, Вы - пример, пример, как нужно жить, как нужно любить страну, как нужно решать вопросы и любить жизнь", - заключил Володин. Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. После прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html
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россия, арктика, артур чилингаров, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Арктика, Артур Чилингаров, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал Чилингарова человеком, который сделал себя сам

Спикер Госдумы Володин назвал полярника Чилингарова достоянием всего мира

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал проститься с полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым, назвав его достоянием всего мира, человеком планетарного масштаба, который "сделал себя сам", передает корреспондент РИА Новости.
Желающие проститься с Чилингаровым уже выстроились в очередь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, где состоится отпевание, многие принесли с собой цветы.
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"Сегодня мы прощаемся с Артуром Николаевичем Чилингаровым. Человеком, которого знает не только вся Россия. Он - достояние всего мира, человек планетарного масштаба. Поэтому когда мы говорим о работе его в Госдуме, это лишь малая часть его биографии. Он сделал себя сам", - сказал Володин.
Спикер ГД отметил, что жизнь Чилингарова всегда была связана с риском, с выбором решений в ходе исследований Арктики и океанов или в политике.
"Он тоже не искал себе там, где проще, представляя на протяжении 14 лет Ненецкий АО. Он с огромной любовью говорил о людях, об избирателях, и делал всё для того, чтобы найти возможность им помочь", - добавил Володин.
Он отметил, что о Чилингарове можно говорить бесконечно, потому что, "даже когда понимаешь, что его нет, все воспоминания радостные, позитивные".
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"Вот таким он нам запомнится. Таким он был. И нам крайне важно, чтобы память о нем жила в наших сердцах, и тогда он будет с нами, и то, чем он занимался, получит продолжение", - подчеркнул Володин.
"Мы будем, Артур Николаевич, Вас помнить жизнерадостным, энергичным, отстаивающим свою позицию, всегда куда-то спешащим, открывающим новые горизонты. И конечно для всех, Артур Николаевич, Вы - пример, пример, как нужно жить, как нужно любить страну, как нужно решать вопросы и любить жизнь", - заключил Володин.
Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. После прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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РоссияАрктикаАртур ЧилингаровВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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