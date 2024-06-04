https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950353665.html

Володин назвал Чилингарова человеком, который сделал себя сам

Володин назвал Чилингарова человеком, который сделал себя сам - РИА Новости, 04.06.2024

Володин назвал Чилингарова человеком, который сделал себя сам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал проститься с полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым, назвав его достоянием всего мира, человеком планетарного... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:40

2024-06-04T11:40

2024-06-04T14:54

россия

арктика

артур чилингаров

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин приехал проститься с полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым, назвав его достоянием всего мира, человеком планетарного масштаба, который "сделал себя сам", передает корреспондент РИА Новости. Желающие проститься с Чилингаровым уже выстроились в очередь в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, где состоится отпевание, многие принесли с собой цветы. "Сегодня мы прощаемся с Артуром Николаевичем Чилингаровым. Человеком, которого знает не только вся Россия. Он - достояние всего мира, человек планетарного масштаба. Поэтому когда мы говорим о работе его в Госдуме, это лишь малая часть его биографии. Он сделал себя сам", - сказал Володин. Спикер ГД отметил, что жизнь Чилингарова всегда была связана с риском, с выбором решений в ходе исследований Арктики и океанов или в политике. "Он тоже не искал себе там, где проще, представляя на протяжении 14 лет Ненецкий АО. Он с огромной любовью говорил о людях, об избирателях, и делал всё для того, чтобы найти возможность им помочь", - добавил Володин. Он отметил, что о Чилингарове можно говорить бесконечно, потому что, "даже когда понимаешь, что его нет, все воспоминания радостные, позитивные". "Вот таким он нам запомнится. Таким он был. И нам крайне важно, чтобы память о нем жила в наших сердцах, и тогда он будет с нами, и то, чем он занимался, получит продолжение", - подчеркнул Володин. "Мы будем, Артур Николаевич, Вас помнить жизнерадостным, энергичным, отстаивающим свою позицию, всегда куда-то спешащим, открывающим новые горизонты. И конечно для всех, Артур Николаевич, Вы - пример, пример, как нужно жить, как нужно любить страну, как нужно решать вопросы и любить жизнь", - заключил Володин. Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. После прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949926027.html

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россия, арктика, артур чилингаров, вячеслав володин, госдума рф