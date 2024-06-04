https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950342159.html

Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым

Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024

Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел попрощаться с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым в нижней церкви храма Христа Спасителя,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:05

2024-06-04T11:05

2024-06-04T11:05

россия

арктика

артур чилингаров

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950339468_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_4d30eb265cecce0c3953aa109b84fc22.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел попрощаться с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым в нижней церкви храма Христа Спасителя, он помолился за упокой души усопшего, передает корреспондент РИА Новости. Отпевание выдающегося советского и российского исследователя Арктики и Антарктики пройдет во вторник в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Возглавит отпевание викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков). Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым. Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме. Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна. 2024-06-04T11:05 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, арктика, артур чилингаров, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)