https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950342159.html
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел попрощаться с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым в нижней церкви храма Христа Спасителя,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:05
2024-06-04T11:05
2024-06-04T11:05
россия
арктика
артур чилингаров
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел попрощаться с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым в нижней церкви храма Христа Спасителя, он помолился за упокой души усопшего, передает корреспондент РИА Новости. Отпевание выдающегося советского и российского исследователя Арктики и Антарктики пройдет во вторник в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Возглавит отпевание викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков). Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html
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Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым.
Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме.
Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна.
2024-06-04T11:05
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РИА Новости
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россия, арктика, артур чилингаров, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Арктика, Артур Чилингаров, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым
Патриарх Кирилл пришел попрощаться с полярником Артуром Чилингаровым