Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950342159.html
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым - РИА Новости, 04.06.2024
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел попрощаться с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым в нижней церкви храма Христа Спасителя,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:05
2024-06-04T11:05
россия
арктика
артур чилингаров
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950339468_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_4d30eb265cecce0c3953aa109b84fc22.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел попрощаться с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым в нижней церкви храма Христа Спасителя, он помолился за упокой души усопшего, передает корреспондент РИА Новости. Отпевание выдающегося советского и российского исследователя Арктики и Антарктики пройдет во вторник в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Возглавит отпевание викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков). Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым. Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме. Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна.
2024-06-04T11:05
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950339468_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_2f3b729960286d9ead00d456eaee95f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, артур чилингаров, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Арктика, Артур Чилингаров, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл попрощался с Чилингаровым

Патриарх Кирилл пришел попрощаться с полярником Артуром Чилингаровым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел попрощаться с легендарным полярником и депутатом ГД Артуром Чилингаровым в нижней церкви храма Христа Спасителя, он помолился за упокой души усопшего, передает корреспондент РИА Новости.
Отпевание выдающегося советского и российского исследователя Арктики и Антарктики пройдет во вторник в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Возглавит отпевание викарий патриарха Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков).
Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни.
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
Перед началом церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. 4 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Гроб с телом Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя
07:47
 
РоссияАрктикаАртур ЧилингаровВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала