Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова
Пашинян направил Путину телеграмму с соболезнования после смерти Чилингарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым
Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым
ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по случаю кончины выдающегося полярника Артура Чилингарова, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году после продолжительной и тяжелой болезни. Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был человеком-легендой, внесшим огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
"С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артура Николаевича Чилингарова. Будучи виднейшим ученым, автором фундаментальных исследований в области океанологии, Северного и Южного полюсов, за свою долгую и насыщенную деятельность Артур Николаевич был также удостоен государственных наград Республики Армения за вклад в упрочение и развитие дружбы между Арменией и Россией", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского правительства.
Пашинян попросил Путина от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Чилингарова.