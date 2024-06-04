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Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова - РИА Новости, 04.06.2024
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10:45 04.06.2024 (обновлено: 10:51 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950338051.html
Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова
Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова - РИА Новости, 04.06.2024
Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по случаю кончины выдающегося полярника Артура... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:45
2024-06-04T10:51
армения
россия
никол пашинян
владимир путин
умер депутат госдумы чилингаров
артур чилингаров
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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по случаю кончины выдающегося полярника Артура Чилингарова, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году после продолжительной и тяжелой болезни. Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был человеком-легендой, внесшим огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы."С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артура Николаевича Чилингарова. Будучи виднейшим ученым, автором фундаментальных исследований в области океанологии, Северного и Южного полюсов, за свою долгую и насыщенную деятельность Артур Николаевич был также удостоен государственных наград Республики Армения за вклад в упрочение и развитие дружбы между Арменией и Россией", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского правительства.Пашинян попросил Путина от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Чилингарова.
https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950331776.html
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Армения, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Умер депутат Госдумы Чилингаров, Артур Чилингаров
Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова

Пашинян направил Путину телеграмму с соболезнования после смерти Чилингарова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым
Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по случаю кончины выдающегося полярника Артура Чилингарова, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году после продолжительной и тяжелой болезни. Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был человеком-легендой, внесшим огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
Перед началом церемонии прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Путин прислал траурный венок на похороны Чилингарова
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"С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артура Николаевича Чилингарова. Будучи виднейшим ученым, автором фундаментальных исследований в области океанологии, Северного и Южного полюсов, за свою долгую и насыщенную деятельность Артур Николаевич был также удостоен государственных наград Республики Армения за вклад в упрочение и развитие дружбы между Арменией и Россией", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского правительства.
Пашинян попросил Путина от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Чилингарова.
Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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АрменияРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинУмер депутат Госдумы ЧилингаровАртур Чилингаров
 
 
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