https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950338051.html

Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова

Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова - РИА Новости, 04.06.2024

Пашинян выразил соболезнования после смерти Чилингарова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по случаю кончины выдающегося полярника Артура... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:45

2024-06-04T10:45

2024-06-04T10:51

армения

россия

никол пашинян

владимир путин

умер депутат госдумы чилингаров

артур чилингаров

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ЕРЕВАН, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту РФ Владимиру Путину по случаю кончины выдающегося полярника Артура Чилингарова, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году после продолжительной и тяжелой болезни. Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был человеком-легендой, внесшим огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы."С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Артура Николаевича Чилингарова. Будучи виднейшим ученым, автором фундаментальных исследований в области океанологии, Северного и Южного полюсов, за свою долгую и насыщенную деятельность Артур Николаевич был также удостоен государственных наград Республики Армения за вклад в упрочение и развитие дружбы между Арменией и Россией", - говорится в послании, опубликованном на сайте армянского правительства.Пашинян попросил Путина от имени народа Армении и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Чилингарова.

https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950331776.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949943033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, россия, никол пашинян, владимир путин, умер депутат госдумы чилингаров, артур чилингаров