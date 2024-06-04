https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950331776.html
Путин прислал траурный венок на похороны Чилингарова
Путин прислал траурный венок на похороны Чилингарова - РИА Новости, 04.06.2024
Путин прислал траурный венок на похороны Чилингарова
Траурные венки на похороны полярника и депутата ГД Артура Чилингарова направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Государственная... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:18
2024-06-04T10:18
2024-06-04T11:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Траурные венки на похороны полярника и депутата ГД Артура Чилингарова направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Государственная дума, Совет Федерации, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Российская академия наук, фракция "Единая Россия" в ГД и другие, передает корреспондент РИА Новости. Также венок прислал третий президент Армении Серж Саргсян. Проститься с Чилингаровым пришли депутаты ГД, президент РСПП Александр Шохин, глава фракции ЕР в ГД Владимир Васильев и другие. Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.
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Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя
В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым.
Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме.
Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна.
2024-06-04T10:18
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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армения, россия, артур чилингаров, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей, единая россия
Армения, Россия, Артур Чилингаров, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Единая Россия
Путин прислал траурный венок на похороны Чилингарова
Путин и Мишустин направили венки на похороны полярника Артура Чилингарова