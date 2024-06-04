https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950331776.html

Путин прислал траурный венок на похороны Чилингарова

Путин прислал траурный венок на похороны Чилингарова - РИА Новости, 04.06.2024

Путин прислал траурный венок на похороны Чилингарова

Траурные венки на похороны полярника и депутата ГД Артура Чилингарова направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Государственная... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T10:18

2024-06-04T10:18

2024-06-04T11:00

армения

россия

артур чилингаров

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

российский союз промышленников и предпринимателей

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950331125_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_9d3d09676f518ecd156ec7270dffd62d.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Траурные венки на похороны полярника и депутата ГД Артура Чилингарова направили президент России Владимир Путин, администрация президента РФ, Государственная дума, Совет Федерации, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель ГД Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Российская академия наук, фракция "Единая Россия" в ГД и другие, передает корреспондент РИА Новости. Также венок прислал третий президент Армении Серж Саргсян. Проститься с Чилингаровым пришли депутаты ГД, президент РСПП Александр Шохин, глава фракции ЕР в ГД Владимир Васильев и другие. Чилингаров скончался в минувшую субботу на 85-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Путин в телеграмме с соболезнованиями отметил, что Чилингаров был поистине человеком-легендой, внес огромный научный и творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы.

https://ria.ru/20240604/chilingarov-1950313621.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прощание с Артуром Чилингаровым в Преображенской церкви храма Христа Спасителя В Преображенской церкви храма Христа Спасителя проходит прощание с Артуром Чилингаровым. Среди приехавших проститься с депутатом корреспондент РИА Новости заметил хоккеиста Александра Овечкина, множество других знаменитостей, в том числе коллег Чилингарова по Госдуме. Среди венков - цветы от президента России, а также третьего президента Армении Сержа Саргсяна. 2024-06-04T10:18 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, россия, артур чилингаров, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей, единая россия