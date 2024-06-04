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В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024
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11:53 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/briks-1950356893.html
В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС
В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024
В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС
Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:53
2024-06-04T11:53
в мире
турция
хакан фидан
брикс
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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием, заявил глава МИД Хакан Фидан. Министр иностранных дел Турции рассчитывает посетить с визитом Россию на следующей неделе и принять участие на совете глав МИД БРИКС, сообщило ранее государственное агентство Anadolu. "Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году", - сказал он на мероприятии в Центре Китая и глобализации (CCG) в Пекине, его слова приводит издание South China Morning Post.
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в мире, турция, хакан фидан, брикс
В мире, Турция, Хакан Фидан, БРИКС
В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС

Глава МИД: Турция хотела бы вступить в БРИКС и будет наблюдать за развитием

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием, заявил глава МИД Хакан Фидан.
Министр иностранных дел Турции рассчитывает посетить с визитом Россию на следующей неделе и принять участие на совете глав МИД БРИКС, сообщило ранее государственное агентство Anadolu.
"Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году", - сказал он на мероприятии в Центре Китая и глобализации (CCG) в Пекине, его слова приводит издание South China Morning Post.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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30 мая, 15:44
 
В миреТурцияХакан ФиданБРИКС
 
 
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