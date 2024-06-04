https://ria.ru/20240604/briks-1950356893.html
В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС
В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024
В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС
Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:53
2024-06-04T11:53
2024-06-04T11:53
в мире
турция
хакан фидан
брикс
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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием, заявил глава МИД Хакан Фидан. Министр иностранных дел Турции рассчитывает посетить с визитом Россию на следующей неделе и принять участие на совете глав МИД БРИКС, сообщило ранее государственное агентство Anadolu. "Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году", - сказал он на мероприятии в Центре Китая и глобализации (CCG) в Пекине, его слова приводит издание South China Morning Post.
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, хакан фидан, брикс
В мире, Турция, Хакан Фидан, БРИКС
В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС
Глава МИД: Турция хотела бы вступить в БРИКС и будет наблюдать за развитием