https://ria.ru/20240604/briks-1950356893.html

В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС

В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС - РИА Новости, 04.06.2024

В Анкаре выразили желание вступить в БРИКС

Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:53

2024-06-04T11:53

2024-06-04T11:53

в мире

турция

хакан фидан

брикс

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АНКАРА, 4 июн – РИА Новости. Турция хотела бы стать членом БРИКС, будет наблюдать за развитием, заявил глава МИД Хакан Фидан. Министр иностранных дел Турции рассчитывает посетить с визитом Россию на следующей неделе и принять участие на совете глав МИД БРИКС, сообщило ранее государственное агентство Anadolu. "Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году", - сказал он на мероприятии в Центре Китая и глобализации (CCG) в Пекине, его слова приводит издание South China Morning Post.

https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html

турция

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, турция, хакан фидан, брикс