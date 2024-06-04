Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине
Бреннер: лидеры НАТО испытывают неприязнь к Путину из-за его профессионализма
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО активно избегают дипломатии и налаживания отношений с Россией, поскольку не имеют политиков уровня президента Путина, заявил американский профессор, специалист по международным отношениям Майкл Бреннер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Путин явно превосходит их (западных лидеров – прим. ред.) по уровню интеллекта и знаниям, он имеет широкий кругозор и глубокие познания в различных темах. А Байден, к примеру, с трудом может связать три предложения. Путин обладает превосходными дипломатическими и политическими навыками. Не говоря уже о том, что при нем Россия вернулась на международную арену в роли крупного игрока", — считает эксперт.
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Бреннер также заявил, что Запад предпочитает избегать прямого взаимодействия с президентом России и испытывает к нему неприязнь еще со времен президентства Барака Обамы. По его оценкам, в прошлом США и Европа проводили больше переговоров с руководством Советского Союза, чем они сейчас проводят с Путиным или кем-либо еще в России. По его мнению, это может привести к плачевным последствиям.
Президент России Владимир Путин на инаугурации в мае заявил, что Москва не отказывается от диалога с западными странами, оставляя выбор за ними. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера.
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