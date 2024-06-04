https://ria.ru/20240604/brenner-1950451033.html

Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине

Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.06.2024

Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине

Лидеры стран НАТО активно избегают дипломатии и налаживания отношений с Россией, поскольку не имеют политиков уровня президента Путина, заявил американский... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:33

2024-06-04T16:33

2024-06-04T17:35

россия

сша

европа

владимир путин

барак обама

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/95/1562579501_155:0:2530:1336_1920x0_80_0_0_dfa9c50c4f5b298b3fde3c54466b140f.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО активно избегают дипломатии и налаживания отношений с Россией, поскольку не имеют политиков уровня президента Путина, заявил американский профессор, специалист по международным отношениям Майкл Бреннер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Путин явно превосходит их (западных лидеров – прим. ред.) по уровню интеллекта и знаниям, он имеет широкий кругозор и глубокие познания в различных темах. А Байден, к примеру, с трудом может связать три предложения. Путин обладает превосходными дипломатическими и политическими навыками. Не говоря уже о том, что при нем Россия вернулась на международную арену в роли крупного игрока", — считает эксперт.Бреннер также заявил, что Запад предпочитает избегать прямого взаимодействия с президентом России и испытывает к нему неприязнь еще со времен президентства Барака Обамы. По его оценкам, в прошлом США и Европа проводили больше переговоров с руководством Советского Союза, чем они сейчас проводят с Путиным или кем-либо еще в России. По его мнению, это может привести к плачевным последствиям.Президент России Владимир Путин на инаугурации в мае заявил, что Москва не отказывается от диалога с западными странами, оставляя выбор за ними. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера.

https://ria.ru/20240604/peskov-1950372335.html

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950294430.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, европа, владимир путин, барак обама, нато