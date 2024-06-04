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Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.06.2024
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16:33 04.06.2024 (обновлено: 17:35 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/brenner-1950451033.html
Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине
Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.06.2024
Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине
Лидеры стран НАТО активно избегают дипломатии и налаживания отношений с Россией, поскольку не имеют политиков уровня президента Путина, заявил американский... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:33
2024-06-04T17:35
россия
сша
европа
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО активно избегают дипломатии и налаживания отношений с Россией, поскольку не имеют политиков уровня президента Путина, заявил американский профессор, специалист по международным отношениям Майкл Бреннер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Путин явно превосходит их (западных лидеров – прим. ред.) по уровню интеллекта и знаниям, он имеет широкий кругозор и глубокие познания в различных темах. А Байден, к примеру, с трудом может связать три предложения. Путин обладает превосходными дипломатическими и политическими навыками. Не говоря уже о том, что при нем Россия вернулась на международную арену в роли крупного игрока", — считает эксперт.Бреннер также заявил, что Запад предпочитает избегать прямого взаимодействия с президентом России и испытывает к нему неприязнь еще со времен президентства Барака Обамы. По его оценкам, в прошлом США и Европа проводили больше переговоров с руководством Советского Союза, чем они сейчас проводят с Путиным или кем-либо еще в России. По его мнению, это может привести к плачевным последствиям.Президент России Владимир Путин на инаугурации в мае заявил, что Москва не отказывается от диалога с западными странами, оставляя выбор за ними. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера.
https://ria.ru/20240604/peskov-1950372335.html
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950294430.html
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россия, сша, европа, владимир путин, барак обама, нато
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Барак Обама, НАТО
Никакой дипломатии. В США сделали неожиданное заявление о Путине

Бреннер: лидеры НАТО испытывают неприязнь к Путину из-за его профессионализма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО активно избегают дипломатии и налаживания отношений с Россией, поскольку не имеют политиков уровня президента Путина, заявил американский профессор, специалист по международным отношениям Майкл Бреннер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
"Путин явно превосходит их (западных лидеров – прим. ред.) по уровню интеллекта и знаниям, он имеет широкий кругозор и глубокие познания в различных темах. А Байден, к примеру, с трудом может связать три предложения. Путин обладает превосходными дипломатическими и политическими навыками. Не говоря уже о том, что при нем Россия вернулась на международную арену в роли крупного игрока", — считает эксперт.
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Бреннер также заявил, что Запад предпочитает избегать прямого взаимодействия с президентом России и испытывает к нему неприязнь еще со времен президентства Барака Обамы. По его оценкам, в прошлом США и Европа проводили больше переговоров с руководством Советского Союза, чем они сейчас проводят с Путиным или кем-либо еще в России. По его мнению, это может привести к плачевным последствиям.
Президент России Владимир Путин на инаугурации в мае заявил, что Москва не отказывается от диалога с западными странами, оставляя выбор за ними. Он подчеркнул, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного и честного партнера.
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