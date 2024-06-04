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Пропавший у Крыма американский БПЛА сменил маршрут - РИА Новости, 04.06.2024
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18:20 04.06.2024 (обновлено: 18:30 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/bpla-1950487114.html
Пропавший у Крыма американский БПЛА сменил маршрут
Пропавший у Крыма американский БПЛА сменил маршрут - РИА Новости, 04.06.2024
Пропавший у Крыма американский БПЛА сменил маршрут
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, пропавший с радаров над Черным морем, направился в Румынию, следует из данных сайта... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:20
2024-06-04T18:30
в мире
черное море
румыния
сша
россия
республика крым
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, пропавший с радаров над Черным морем, направился в Румынию, следует из данных сайта Flightradar.По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, дрон с бортовым номером 10-2045 пропал с радаров, когда пролетал недалеко от Крыма, затем он появился у восточного побережья Черного моря, развернулся и полетел в сторону Румынии, где завершил миссию.Global Hawk разработан США для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов и получать изображения больших участков земли с высоким разрешением в режиме реального времени. Беспилотник может действовать в любую погоду и любое время суток.
https://ria.ru/20240604/plan-1950474996.html
черное море
румыния
сша
россия
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в мире, черное море, румыния, сша, россия, республика крым
В мире, Черное море, Румыния, США, Россия, Республика Крым
Пропавший у Крыма американский БПЛА сменил маршрут

Беспилотник США после пропажи с радаров над Черным морем улетел в Румынию

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan TorresАмериканский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan Torres
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, пропавший с радаров над Черным морем, направился в Румынию, следует из данных сайта Flightradar.
По информации портала, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, дрон с бортовым номером 10-2045 пропал с радаров, когда пролетал недалеко от Крыма, затем он появился у восточного побережья Черного моря, развернулся и полетел в сторону Румынии, где завершил миссию.
Global Hawk разработан США для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов и получать изображения больших участков земли с высоким разрешением в режиме реального времени. Беспилотник может действовать в любую погоду и любое время суток.
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