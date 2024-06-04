https://ria.ru/20240604/borschevik-1950480114.html

Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика

Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика - РИА Новости, 04.06.2024

Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика

Ученые подали заявку на получение патента на эфирное масло из плодов борщевика Сосновского, сообщила пресс-служба Пермского государственного национального... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:47

2024-06-04T17:47

2024-06-04T18:20

наука

пермский край

наука

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ПЕРМЬ, 4 июн — РИА Новости. Ученые подали заявку на получение патента на эфирное масло из плодов борщевика Сосновского, сообщила пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета. "На химическом факультете Пермского университета разработали способ получения эфирного масла из плодов борщевика Сосновского", — говорится в релизе.Теперь ученые хотят разработать технологии для получения фунгицидных препаратов на его основе, чтобы использовать в агрофирмах, животноводческих и птицеводческих хозяйствах как в регионе, так и во всей России.Масло получили методом паровой дистилляции. Уточняется, что оно обладает высокой противогрибковой активностью. На его основе можно создавать средства для защиты растений от грибковых болезней, а также для санобработки продуктов и помещений.Борщевик Сосновского серьезно засоряет земли и вызывает глубокие ожоги у человека. С ним борются фермеры и власти. С 2020 по 2022 год в Пермском крае его вывели на 5,4 тысячи гектаров, эта работа продолжается. В XX веке он культивировался как силосная культура, но в 2015 году утратил статус.

https://ria.ru/20240402/borschevik-1937226902.html

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пермский край

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пермский край, наука