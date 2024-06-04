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Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика - РИА Новости, 04.06.2024
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Наука
 
17:47 04.06.2024 (обновлено: 18:20 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/borschevik-1950480114.html
Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика
Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика - РИА Новости, 04.06.2024
Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика
Ученые подали заявку на получение патента на эфирное масло из плодов борщевика Сосновского, сообщила пресс-служба Пермского государственного национального... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:47
2024-06-04T18:20
наука
пермский край
наука
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ПЕРМЬ, 4 июн — РИА Новости. Ученые подали заявку на получение патента на эфирное масло из плодов борщевика Сосновского, сообщила пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета. &quot;На химическом факультете Пермского университета разработали способ получения эфирного масла из плодов борщевика Сосновского&quot;, — говорится в релизе.Теперь ученые хотят разработать технологии для получения фунгицидных препаратов на его основе, чтобы использовать в агрофирмах, животноводческих и птицеводческих хозяйствах как в регионе, так и во всей России.Масло получили методом паровой дистилляции. Уточняется, что оно обладает высокой противогрибковой активностью. На его основе можно создавать средства для защиты растений от грибковых болезней, а также для санобработки продуктов и помещений.Борщевик Сосновского серьезно засоряет земли и вызывает глубокие ожоги у человека. С ним борются фермеры и власти. С 2020 по 2022 год в Пермском крае его вывели на 5,4 тысячи гектаров, эта работа продолжается. В XX веке он культивировался как силосная культура, но в 2015 году утратил статус.
https://ria.ru/20240402/borschevik-1937226902.html
https://ria.ru/20240406/borschevik-1938164172.html
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пермский край, наука
Наука, Пермский край, Наука
Пермские ученые придумали, как извлечь пользу из борщевика

Пермские ученые придумали способ получения противогрибкового масла из борщевика

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Борщевик. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 4 июн — РИА Новости. Ученые подали заявку на получение патента на эфирное масло из плодов борщевика Сосновского, сообщила пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.
«

"На химическом факультете Пермского университета разработали способ получения эфирного масла из плодов борщевика Сосновского", — говорится в релизе.

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Теперь ученые хотят разработать технологии для получения фунгицидных препаратов на его основе, чтобы использовать в агрофирмах, животноводческих и птицеводческих хозяйствах как в регионе, так и во всей России.
Масло получили методом паровой дистилляции. Уточняется, что оно обладает высокой противогрибковой активностью. На его основе можно создавать средства для защиты растений от грибковых болезней, а также для санобработки продуктов и помещений.
Борщевик Сосновского серьезно засоряет земли и вызывает глубокие ожоги у человека. С ним борются фермеры и власти. С 2020 по 2022 год в Пермском крае его вывели на 5,4 тысячи гектаров, эта работа продолжается. В XX веке он культивировался как силосная культура, но в 2015 году утратил статус.
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