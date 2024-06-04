https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950360984.html

У побережья Крыма заметили американский беспилотник

У побережья Крыма заметили американский беспилотник - РИА Новости, 04.06.2024

У побережья Крыма заметили американский беспилотник

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:09

2024-06-04T12:09

2024-06-04T12:36

технологии

черное море

сша

flightradar24

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сайта Flightradar24. Судя по данным сайта, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия. Дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю. По информации Flightradar, БПЛА принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 10-2045, позывной Forte-12. Полет дрона отслеживают более пяти тысяч пользователей, сейчас он занимает первое место по "популярности" на платформе. По данным на 11:39 мск, на сайте отключили отслеживание беспилотника, борт перестал отображаться на карте. По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".

https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html

https://ria.ru/20240215/globalhawk-1927588388.html

черное море

сша

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, черное море, сша, flightradar24, республика крым, в мире, россия