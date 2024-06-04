Рейтинг@Mail.ru
У побережья Крыма заметили американский беспилотник - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 04.06.2024 (обновлено: 12:36 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950360984.html
У побережья Крыма заметили американский беспилотник
У побережья Крыма заметили американский беспилотник - РИА Новости, 04.06.2024
У побережья Крыма заметили американский беспилотник
Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:09
2024-06-04T12:36
технологии
черное море
сша
flightradar24
республика крым
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152865/15/1528651552_0:358:3617:2393_1920x0_80_0_0_6eeb6a4a2d3ecf345fb78e0344b10cce.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сайта Flightradar24. Судя по данным сайта, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия. Дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю. По информации Flightradar, БПЛА принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 10-2045, позывной Forte-12. Полет дрона отслеживают более пяти тысяч пользователей, сейчас он занимает первое место по "популярности" на платформе. По данным на 11:39 мск, на сайте отключили отслеживание беспилотника, борт перестал отображаться на карте. По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов. Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".
https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html
https://ria.ru/20240215/globalhawk-1927588388.html
черное море
сша
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152865/15/1528651552_0:0:4822:3616_1920x0_80_0_0_fd047092cd3bf449d9cbe5b3a5fac93a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, черное море, сша, flightradar24, республика крым, в мире, россия
Технологии, Черное море, США, Flightradar24, Республика Крым, В мире, Россия
У побережья Крыма заметили американский беспилотник

Flightradar24: БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США кружил над Черным морем у Крыма

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. VigliancoСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, кружил на высоте 15,5 километра над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма, следует из данных сайта Flightradar24.
Судя по данным сайта, позволяющего в реальном времени отслеживать перемещение воздушных судов, разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия. Дрон набрал высоту и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю.
Истребители Су-27 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Су-27 перехватил американский беспилотник у российской границы
24 октября 2023, 20:35
По информации Flightradar, БПЛА принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 10-2045, позывной Forte-12.
Полет дрона отслеживают более пяти тысяч пользователей, сейчас он занимает первое место по "популярности" на платформе. По данным на 11:39 мск, на сайте отключили отслеживание беспилотника, борт перестал отображаться на карте.
По данным компании-производителя, беспилотный летательный аппарат Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Он способен летать на больших высотах более 30 часов, призван получать изображения больших участков земли с высоким разрешением практически в режиме реального времени, способен действовать в любую погоду и любое время суток. Кроме того, такие аппараты используются для поддержки связи в качестве ретрансляторов.
Как отмечается на сайте производителя, Global Hawk, используемый ВВС США с 2001 года, "выявляет потенциальные угрозы, позволяя командирам получить более полное представление об интересующей их области".
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
В Донецке призвали сделать американские дроны Global Hawk законной целью
15 февраля, 14:37
 
ТехнологииЧерное мореСШАFlightradar24Республика КрымВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала