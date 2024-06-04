https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка" - РИА Новости, 04.06.2024
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"
Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" впервые применили военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:13
2024-06-04T05:13
2024-06-04T08:45
новое оружие россии
технологии
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950316943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05ca9ec0510cba29ab7c207245311877.jpg
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" впервые применили военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении", - сообщили в министерстве. В ведомстве отметили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на неё несколько мин. Затем она достигла окопов противника, и дистанционный подрыв уничтожил пулемётную точку. Комплекс "Лягушка" представляет собой четырёхколёсную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Управление осуществляется расчётом из трёх военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его на цель, а дополнительная антенна комплекса позволяет сопровождать его на расстоянии более трёх километров.
https://ria.ru/20240530/supercam-1949253626.html
https://ria.ru/20240503/ognemet-1943626744.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950316943_386:0:1826:1080_1920x0_80_0_0_eb477267b7fef4a59f9295e8830d5abc.jpg
Применение робота "Лягушка" в боевых условиях на Авдеевском направлении
Минобороны показало первое применение робота "Лягушка" в боевых условиях, с его помощью уничтожили пулеметный расчет ВСУ на авдеевском направлении
2024-06-04T05:13
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Новое оружие России, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"
МО: ВС России в зоне СВО впервые применили наземный беспилотник "Лягушка"