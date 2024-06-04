Рейтинг@Mail.ru
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка" - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
05:13 04.06.2024 (обновлено: 08:45 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка" - РИА Новости, 04.06.2024
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"
Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" впервые применили военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T05:13
2024-06-04T08:45
новое оружие россии
технологии
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950316943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_05ca9ec0510cba29ab7c207245311877.jpg
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" впервые применили военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении", - сообщили в министерстве. В ведомстве отметили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на неё несколько мин. Затем она достигла окопов противника, и дистанционный подрыв уничтожил пулемётную точку. Комплекс "Лягушка" представляет собой четырёхколёсную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Управление осуществляется расчётом из трёх военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его на цель, а дополнительная антенна комплекса позволяет сопровождать его на расстоянии более трёх километров.
https://ria.ru/20240530/supercam-1949253626.html
https://ria.ru/20240503/ognemet-1943626744.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Применение робота "Лягушка" в боевых условиях на Авдеевском направлении
Минобороны показало первое применение робота "Лягушка" в боевых условиях, с его помощью уничтожили пулеметный расчет ВСУ на авдеевском направлении
2024-06-04T05:13
true
PT2M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950316943_386:0:1826:1080_1920x0_80_0_0_eb477267b7fef4a59f9295e8830d5abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Новое оружие России, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"

МО: ВС России в зоне СВО впервые применили наземный беспилотник "Лягушка"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" впервые применили военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении", - сообщили в министерстве.
Supercam S350
Разработчик рассказал о новом дроне Supercam С350
30 мая, 03:15
В ведомстве отметили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на неё несколько мин. Затем она достигла окопов противника, и дистанционный подрыв уничтожил пулемётную точку.
Комплекс "Лягушка" представляет собой четырёхколёсную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Управление осуществляется расчётом из трёх военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его на цель, а дополнительная антенна комплекса позволяет сопровождать его на расстоянии более трёх километров.
яжелая огнеметная система ТОС-2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Чемезов заявил о востребованности новейшей огнеметной системы "Тосочка"
3 мая, 10:25
 
Новое оружие РоссииТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала