https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html

Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"

Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка" - РИА Новости, 04.06.2024

Российские военные впервые применили беспилотник "Лягушка"

Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" впервые применили военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T05:13

2024-06-04T05:13

2024-06-04T08:45

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Наземный беспилотный роботизированный комплекс "Лягушка" впервые применили военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" впервые применили наземный роботизированный комплекс "Лягушка", уничтожив пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на авдеевском направлении", - сообщили в министерстве. В ведомстве отметили, что разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на неё несколько мин. Затем она достигла окопов противника, и дистанционный подрыв уничтожил пулемётную точку. Комплекс "Лягушка" представляет собой четырёхколёсную платформу на дистанционном управлении грузоподъемностью до 30 килограммов. Управление осуществляется расчётом из трёх военнослужащих при помощи дистанционного пульта и специальных очков. Камера, установленная на антенне аппарата, позволяет оператору управлять наземным беспилотником и объезжать препятствия, направляя его на цель, а дополнительная антенна комплекса позволяет сопровождать его на расстоянии более трёх километров.

https://ria.ru/20240530/supercam-1949253626.html

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Применение робота "Лягушка" в боевых условиях на Авдеевском направлении Минобороны показало первое применение робота "Лягушка" в боевых условиях, с его помощью уничтожили пулеметный расчет ВСУ на авдеевском направлении 2024-06-04T05:13 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность