https://ria.ru/20240604/belgorod-1950483816.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.06.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:04
2024-06-04T18:04
2024-06-04T18:11
белгородская область
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Четвертого июня около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240604/vsu-1950456359.html
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белгородская область, россия
Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской облстью
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
"Четвертого июня около 17.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.